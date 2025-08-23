Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Milan non avrebbe ancora scelto se accelerare o meno nella trattativa con il Bayer Leverkusen per Victor Boniface. Le condizioni fisiche del nigeriano non convincerebbero del tutto il club lombardo che in queste ore valuterebbe tutte le alternative sul tavolo. Fra queste comparirebbe sempre il nome di Dusan Vlahovic della Juventus e Conrad Harder, giovane bomber in forza allo Sporting Lisbona.

Milan, i rossoneri riflettono sulla candidatura di Victor Boniface: il nigeriano non convincere a pieno fisicamente

Sono ore di riflessione in casa Milan. L’arrivo di Victor Boniface, attaccante del Bayer Leverkusen, è tutt’altro che certo. Nonostante tre visite mediche già sostenute dal centravanti nigeriano, i report clinici non avrebbero del tutto convinto lo staff rossonero, tanto da spingere la dirigenza a prendersi ancora qualche ora prima di imprimere l’accelerazione decisiva alla trattativa.

L’accordo con i tedeschi era praticamente definito: 5 milioni per il prestito oneroso e altri 24 da versare la prossima estate per il riscatto. Ma le condizioni fisiche del classe 2000 restano un’incognita pesante.

Boniface, in carriera, ha dovuto fare i conti con due rotture del legamento crociato e con diversi stop muscolari che ne hanno rallentato la crescita e lo hanno spesso tenuto lontano dal campo.

Calciomercato Milan, tutte le alternative sul tavolo di Tare: da Vlahovic, allo scambio con la Roma con Dovbyk

Un investimento importante, dunque, che il direttore sportivo Igli Tare vuole valutare con estrema cautela. Sul tavolo restano infatti altre piste, alcune più semplici, altre decisamente intricate. La più accessibile sembra quella che porta a Dusan Vlahovic: l’attaccante della Juventus non rientra più nei piani bianconeri e potrebbe lasciare la Continassa già nelle prossime ore. Una proposta da circa 18 milioni complessivi sarebbe sufficiente a convincere Comolli a dare il via libera alla cessione.

Più complesso invece l’incastro con la Roma, che prevedrebbe uno scambio di attaccanti: Artem Dovbyk al Milan e Santiago Jimenez in giallorosso. Un’operazione che, a pochi giorni dalla chiusura del mercato (1° settembre), rischia di essere troppo macchinosa.

Infine, nelle ultime ore, è spuntato anche il nome di Conrad Harder, punta danese dello Sporting Lisbona. Il club portoghese valuta il suo cartellino circa 25 milioni di euro, cifra che potrebbe rappresentare un’ulteriore variabile nelle riflessioni rossonere.