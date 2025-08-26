Secondo quanto riferito sul social X dal giornalista sportivo Marco Giordano, la Juventus si sarebbe messa sulle tracce di Jakub Kiwior, giovane centrale difensivo polacco attualmente in forza nell'Arsenal. Sempre Giordano ha poi dato nuove indiscrezioni sulla trattativa fra il Napoli e il Manchester United per Rasmus Hojlund.

Calciomercato Juventus, Giordano: 'Il club bianconero e Comolli seguono con attenzione il nome di Kiwior'

La Juventus in questa ultima settimana di mercato dovrà chiudere tutte quelle trattative sul tavolo che potrebbero arricchire la rosa dei bianconeri per la stagione 2025/26.

Fra i dossier osservati da Comolli ci sarebbe anche quello del difensore centrale e secondo il giornalista Marco Giordano, il direttore generale bianconero avrebbe messo nel mirino un nome ben preciso: "La Juventus segue con attenzione Kiwior: il calciatore è trattato dal Porto, la Juve ha bisogno di fare un’uscita (Kelly su tutti) in un domino dove ci sono diversi club ed un altro centrale (Hincapie). Si cerca un esterno destro in ottica dell’uscita di Savona. Almeno altri 3 potenziali out dalla rosa prima della fine del mercato".

Questo è il messaggio scritto su X da Giordano, il quale ha poi aggiunto un secondo post inerente il profilo di un attaccante che sta scaldando il mercato degli ultimi giorni: "Napoli-Hojlund: nuovo summit tra poche ore per superare le differenze note.

Il Manchester United continua a valutare il centravanti 50 milioni, offerta del Napoli attorno ai 45. Dettagli ancora da curare sulla formula ma c’è grande ottimismo. Hojlund entusiasta di vestire la maglia azzurra: ha il messo il Napoli davanti a qualsiasi altra soluzione possibile, partendo da quella del Milan".

Juventus, un nome dal costo importante per un reparto che non rappresenta la priorità per i bianconeri

Seguendo le indiscrezioni rivelate da Giordano, è doveroso sottolineare come il profilo di Kiwior per la Juventus potrebbe non essere semplice da acquisire. Il centrale difensivo polacco, ad oggi in forza nell'Arsenal, apparirebbe si come un profilo potenzialmente prelevabile dal club inglese, ma pur sempre a determinate cifre.

L'ex Spezia infatti avrebbe una valutazione importante, da circa 30 milioni di euro e in questo momento la Juventus starebbe concentrando ogni sforzo economico per completare un reparto offensivo privo di una seconda punta di livello. Non a caso notizie di oggi vedrebbero il club piemontese pronto a rilanciare con il PSG per convincere la società transalpina a cedere a titolo definitivo Randal Kolo Muani, bomber eclettico considerato come una pedina fondamentale per il gioco di Tudor.