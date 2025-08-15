Secondo quanto riferito dal giornalista Guido Tolomei prima su X e poi su Youtube, l'esterno offensivo del Manchester United Jadon Sancho starebbe ancora aspettando una mossa da parte della Juventus. L'inglese, infatti, non avrebbe accettato il corteggiamento della Roma perché preferirebbe sposare il progetto dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, Tolomei: 'Sancho aspettava ieri i bianconeri e lo fa ancora oggi, non attenderà in eterno'

Il giornalista sportivo Guido Tolomei ha scritto un messaggio sul proprio account X andando in controtendenza rispetto alle voci di mercato che vorrebbero Jadon Sancho vicino alla Roma: "L'esterno inglese aspettava la Juve ieri e l’aspetta anche oggi.

Non l’aspetterà in eterno. Le trattative in uscita potrebbero segnare una svolta, a quel punto l’ultimo tassello sarà capire se la Juve stessa sia definitivamente convinta di Jadon Sancho o meno. E se lo fosse, si muova in fretta dato che la Roma ha già fatto tutto quello che doveva fare".

Tolomei è poi sceso nel dettaglio della sua indiscrezione su Youtube: "In queste ore, come credo sia naturale, Sancho sta ascoltando anche altre squadre fra cui la Roma che si è fatta viva in maniera seria e decisa. Questa mattina sembrava un'operazione in chiusura, ma da quello che registro il calciatore sta prendendo tempo per decidere il corteggiamento di una squadra che l'anno prossimo non giocherà in Champions League.

Inoltre i giallorossi hanno un allenatore molto particolare come Gasperini, con il quale devi avere subito un buon feeling altrimenti rischi di fare la fine qualche calciatore che all'Atalanta è stato messo fuori".

Tolomei ha concluso: "Penso sia naturale che il calciatore, dopo aver aspettato la Juventus per un mese e mezzo, stia cominciando ad ascoltare altre campane. Va sempre ricordato inoltre che questi ragazzi hanno dei manager col compito di portare ai loro assistiti quante più opzioni possibili. Quindi se Sancho andasse alla Roma stasera, sarebbe del tutto plausibile, ma l'esterno inglese non è facile da accontentare. Ha infatti respinto la Turchia come meta ed è titubante sullo sposare il progetto dei giallorossi, magari proprio perché ancora in attesa della Juventus.

La questione al momento però è la solita, perché seguendo le parole di Comolli, dovrà uscire un esterno per farne entrare un altro".

Juve, i tifosi rispondono a Tolomei: 'Sancho è già andato'

Le parole di Tolomei hanno acceso la discussione sul web: "Sancho è già andato. Dispiace sinceramente perché poteva rivelarsi un ottimo acquisto. In ogni caso bisognerà rinforzare molto bene e darsi anche una discreta mossa" scrive un utente su X pessimista.

Un altro invece sottolinea: "Il fulcro di ogni squadra è il centrocampo dove tutte le altre si stanno rinforzando, mentre alla Juventus dopo cinque anni pessimi si presentano ancora con McKennie, Locatelli e buttano 40 milioni per Conceicao".