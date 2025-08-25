Il calciomercato estivo potrebbe regalare un intreccio inedito tra due dei club più prestigiosi del panorama italiano. Milan e Juventus, storicamente rivali sul campo, starebbero valutando un’operazione che, se confermata, avrebbe del clamoroso: uno scambio alla pari tra Alexis Saelemaekers e Dusan Vlahovic.

Calciomercato, il Milan pensa a Vlahovic e ipotizza l'inserimento di Saelemaekers nella trattativa

Saelemaekers , tornato a Miliano dal prestito alla Roma, non sembrerebbe rientrare nei piani del club rossonero, al netto di un suo impiego piuttosto frequente in queste prime uscite estive da parte di Massimiliano Allegri.

Duttile, capace di coprire l’intera fascia destra e dotato di grande spirito di sacrificio, Saelemaekers rappresenterebbe un profilo utile per la Juventus di Igor Tudor, che da tempo cerca un esterno in grado di garantire equilibrio e corsa.

Dall’altra parte, Vlahovic non ha ancora espresso con continuità il potenziale che lo aveva reso uno degli attaccanti più promettenti della Serie A ai tempi della Fiorentina. Inoltre il contratto in scadenza nell'estate del 2026 lo rende per la Juventus un obiettivo da piazzare in questa sessione di mercato estiva, per non rischiare poi di perdere il calciatore a parametro 0.

Proprio su queste basi il Milan avrebbe pensato a una proposta che apparentemente renderebbe felici tutti: uno scambio alla pari fra i due calciatori.

Entrambi hanno infatti una valutazione di mercato vicina ai 20 milioni di euro, una cifra che consentirebbe alle società di non registrare minusvalenze e di mantenere i conti in equilibrio.

Un'idea che andrebbe a coprire i buchi di entrambe le società

L’operazione, al momento, resta soltanto un’idea, ma la logica che la sostiene non manca. Da una parte la Juventus andrebbe a colmare una lacuna sugli esterni con un giocatore affidabile e ancora giovane, dall’altra il Milan si garantirebbe un centravanti dal potenziale indiscusso, rinforzando un reparto che necessita di un elemento di esperienza da affiancare magari a un giovane proveniente dall'estero.

Il dialogo tra le due società non sarebbe ancora entrato nel vivo, ma il nome di Vlahovic resta comunque cerchiato in rosso sul taccuino di Igli Tare, a prescindere dall'inserimento o meno di una contropartita che potrebbe fare comodo ai bianconeri.

Milan, una rincorsa per l'attaccante da concludere

Nel frattempo il Milan ha dovuto rinunciare definitivamente al profilo di Victor Boniface. Il centravanti del Bayer Leverkusen sembrava ad un passo dal divenire un nuovo calciatore rossonero ma le tre visite mediche a cui si è dovuto sottoporre il bomber nigeriano non hanno convinto la società lombarda a chiudere la trattativa.