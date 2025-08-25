Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il direttore generale della Juventus Damien Comolli starebbe concludendo con il Besiktas l'affare che porterebbe il centrale difensivo Tiago Djalò a trasferirsi a titolo definitivo nel club turco per circa 4 milioni di euro.

Juventus, Djalò prepara le valigie per raggiungere il Besiktas: affare da circa 4 milioni di euro

La Juventus sembra pronta a sistemare un nuovo tassello nella difficile operazione di sfoltimento della propria rosa. Dopo i movimenti già registrati nelle ultime settimane, i bianconeri sarebbero infatti a un passo dal piazzare Tiago Djalò, difensore centrale portoghese rientrato in estate dal prestito al Porto ma mai entrato realmente nei piani tecnici di Igor Tudor.

Secondo quanto filtra, nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca con il Besiktas. Il club turco, attraverso i contatti portati avanti dal direttore generale juventino Damien Comolli, è in trattativa con la Vecchia Signora per il trasferimento a titolo definitivo del giocatore. Restano da limare solo le cifre: la Juve chiede 5 milioni di euro per lasciar partire Djalò, mentre i turchi avrebbero messo sul tavolo un’offerta compresa tra i 2 e i 3 milioni. L’intesa potrebbe arrivare a metà strada, con una valutazione che consentirebbe a entrambe le parti di chiudere l’operazione senza eccessive frizioni.

Per il club bianconero si tratterebbe di un’uscita significativa anche sotto il profilo economico, dal momento che il difensore percepisce circa 2 milioni netti a stagione (4 lordi), un ingaggio non più sostenibile per un elemento destinato a rimanere ai margini del progetto tecnico.

Djalò, arrivato a Torino con discrete aspettative, non è mai riuscito a ritagliarsi spazio né a convincere gli allenatori che si sono succeduti. L’opportunità Besiktas potrebbe dunque rappresentare per lui una nuova chance per rilanciare la carriera, mentre per la Juventus l’ennesimo passo verso l’alleggerimento di una rosa ancora in fase di profonda revisione.

Juventus, tante cessioni fatte ma altrettante ancora da concludere

La Juventus, con l'eventuale uscita di Djalò, avrebbe ceduto un altro pezzo di quella scacchiera di elementi ritenuti fuori dalla rosa. Il portoghese arriva infatti dopo la vendita di Samuel Mbangula al Werder Brema, quella di Timothy Weah al Marsiglia, quella di Douglas Luiz al Nottingham Forest e quella solo in prestito di Arthur al Gremio.

Nonostante questo, il dg Damien Comolli sarà chiamato a effettuare gli straordinari in questa ultima settimana di mercato, dovendo ancora piazzare calciatori come Nico Gonzalez o come Dusan Vlahovic.