Nelle scorse ore il giornalista Marcello Chirico, intervenuto su YouTube, ha respinto con decisione la notizia di calciomercato circolata secondo cui la Juventus avrebbe rifiutato un’offerta da 35 milioni di euro del Napoli per l’acquisto di Dusan Vlahovic.

Juventus, Chirico: 'Il Napoli avrebbe offerto 35 milioni di euro per Vlahovic? Una bufala, non ci credo mai'

Nella giornata di ieri, si è sparsa la voce di una proposta che la Juventus avrebbe ricevuto e rispedito al mittente dal Napoli di ben 35 milioni di euro per l'acquisizione di Dusan Vlahovic.

Una notizia che cozzerebbe con la narrazione che vorrebbe il dg bianconero Damien Comolli disposto a cedere il serbo per molto meno e che è stata commentata dal giornalista Marcello Chirico: "Quando non ci sono indiscrezioni io non parlo di mercato, mentre altri per fare contenuti si inventano delle bufale. Da qui nasce la storia che il Napoli avrebbe messo 35 milioni per il classe 2000, ma io so che alla Continassa non si è presentato nessuno con quella cifra, anzi non sono arrivati neanche a offrire 20 milioni per il serbo. De Laurentiis si sarebbe fatto dire di no da Comolli perché il club partenopeo ha messo la clausola anti-Italia sul contratto firmato da Osimhen con il Galatasaray, ma tutto questo mi sembra paradossale.

Il francese non avrebbe fatto una mossa furba in tal caso, ma siccome considero il dg bianconero una persona intelligente non posso credere a certe cose".

Chirico ha proseguito: "Certo, Comolli è in grande difficoltà in questo momento, ma il giudizio sul suo operato lo darò l'ultimo giorno di mercato, vale a dire il primo di settembre. Dico questo perché tutto può succedere e bisognerebbe in teoria anche essere più pazienti, visto che in Turchia e in Arabia la sessione di rafforzamento estiva chiude dopo. In ogni caso, sento gente che crede alle storie che girano sul web e anzi incitano Comolli per la porta in faccia sbattuta al Napoli per Vlahovic. Inoltre, ho letto anche che la società partenopea si sarebbe messa d'accordo con il centravanti, garantendogli uno stipendio da 10 milioni di euro.

Tutte cose a cui non credo assolutamente e mi stupisco che tanti ci siano cascati".

Juve, i tifosi rispondono a Chirico: 'Il giudizio sul mercato va dato alla fine'

Le parole di Chirico su Vlahovic e sul calciomercato fatto finora dalla Juve hanno acceso la discussione sul web: "Il giudizio sul mercato va dato a fine stagione, l'anno scorso erano tutti super entusiasti del mercato poi abbiamo visto com'è andata", scrive un utente su YouTube. Un altro poi aggiunge: "Mi pare che criticare Comolli sia troppo facile. Kolo non vale le cifre che girano e sarebbe un grave errore prenderlo a quelle condizioni ma è un signor giocatore".