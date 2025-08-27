Secondo quanto riportato su X dal giornalista di calciomercato Gianluca Di Marzio, la Juventus si sarebbe avvicinata in modo sostanziale alla richiesta del PSG per l'acquisizione a titolo definitivo di Randal Kolo Muani. Ora, secondo lo stesso Di Marzio, il dg Damien Comolli dovrà effettuare l'ultimo passo, garantendo 60 milioni di euro al club transalpino.

Juventus, Di Marzio è sicuro: 'I bianconeri non sono stati mai così vicini al ritorno di Randal Kolo Muani'

La telenovela di calciomercato fra la Juventus, il PSG e Randal Kolo Muani potrebbe presto vedere la sua fine.

Secondo quanto scritto sul social X dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, i bianconeri si sarebbero avvicinati in maniera decisiva alle richieste fatte dal club francese per l'attaccante: "Mai così vicino il ritorno di Kolo Muani alla Juventus. Il club bianconero è chiamato a compiere il passo decisivo: operazione in prestito con obbligo di riscatto intorno ai 60 milioni di euro".

L'indiscrezione di mercato battuta da Di Marzio, qualora venisse confermata, farebbe esultare parte della platea bianconera, tra cui sicuramente si potrebbe annoverare la figura di Igor Tudor. Il tecnico della Juventus, sin dallo scorso mondiale per club, ha sottolineato con dichiarazioni ben precise quanto Kolo Muani fosse importante per il suo schema di gioco.

L'allenatore croato vedrebbe nel bomber transalpino un calciatore estremamente duttile, capace di ricoprire sostanzialmente tutti i ruoli del suo reparto offensivo. Il classe '98 può agire a sinistra, dando magari fiato a Yildiz, a destra, al posto di uno fra Conceição o Nico González e persino come prima punta, alternandosi a Jonathan David. Tutto questo, garantendo fisicità al reparto e una capacità di attaccare la profondità più unica che rara.

Juve, parte della tifoseria non sarebbe d'accordo con il ritorno di Kolo Muani: 'A quelle cifre è una follia'

Se da un lato, molti tifosi della Juventus stanno accogliendo con entusiasmo la notizia rivelata da Di Marzio, dall'altra altrettanti supporter della Vecchia Signora sarebbero perplessi per i costi generali dell'operazione: "60 milioni più i soldi del prestito per Kolo Muani è pura follia.

Spero non sia vero, adoro il giocatore, ma ne vale 45/50. Poi se vogliamo fare prezzi Premier ne varrebbe pure 70, ma certe cifre per dei signor nessuno si vedono solo in quel campionato", scrive un utente su X. Un altro poi, sulla falsa riga del precedente, aggiunge ironicamente: "60 milioni per un calciatore fuori rosa. Quando li vogliamo vendere noi i fuori rosa ci offrono i buoni pasto".