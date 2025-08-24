La Juventus continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un attaccante di primo livello. Il nome in cima alla lista resta quello di Randal Kolo Muani, ma la trattativa con il Paris Saint-Germain rischia di complicarsi. Per questo, negli ambienti bianconeri, si valutano già delle alternative: tra queste, a sorpresa, spunta anche Ademola Lookman.

Comolli potrebbe virare su Lookman ma gli ostacoli non sono pochi

Il nigeriano dell’Atalanta, reduce da grandi stagioni vissute a Bergamo, era stato vicino a vestire la maglia dell’Inter in questa sessione estiva, prima che le divergenze economiche tra i nerazzurri e la società bergamasca facessero saltare l’operazione.

Ora il suo nome torna di attualità, questa volta legato alla Juventus.

Lookman, infatti, non sarebbe più al centro del progetto tecnico della Dea: il suo atteggiamento piuttosto anarchico nel periodo della trattativa che sembrava potesse farlo sbarcare a Milano avrebbe convinto Juric e la dirigenza orobica a valutare seriamente una sua cessione, nonostante il contributo di gol e giocate decisive garantito nelle ultime stagioni.

Il prezzo fissato dall’Atalanta è chiaro: circa 50 milioni di euro. Una cifra che coincide con quella che la Juventus aveva messo sul piatto per Kolo Muani, e che dunque renderebbe teoricamente percorribile la pista. Le difficoltà, semmai, riguardano la formula dell’operazione.

Il direttore generale bianconero Damien Comolli sarebbe pronto a impostare l’affare con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto nella prossima stagione, lo stesso schema pensato per il francese del PSG.

Resta da capire se l’Atalanta accetterebbe tale impostazione. Storicamente la società bergamasca preferisce operazioni più dirette, con incassi immediati e meno vincoli dilazionati. Questo potrebbe rappresentare il principale ostacolo all’eventuale trattativa. Inoltre la due società non correrebbe buon sangue, soprattutto dopo l'estenuante operazione di mercato che l'anno scorso portò alla Juventus per 60 milioni di euro Teun Koopmeiners. Ecco perché i bianconeri guarderebbero anche oltre il profilo di Lookman.

Juventus, Openda l'alternativa costosa e complessa da raggiungere

La Juventus, come già accennato, valuterebbe anche altri profili per potenziare l'attacco qualora non arrivasse Kolo Muani. Uno di questi sarebbe Lois Openda, esterno belga del Lipsia che a oggi avrebbe una valutazione vicina ai 60 milioni di euro. Comolli guarderebbe anche in casa del Chelsea, con la doppia ipotesi Nicolas Jackson e Christopher Nkunku sul tavolo del direttore generale bianconero.