L’opinionista Luca Gramellini, attraverso un post pubblicato sul proprio account X, ha espresso forti dubbi sull’operazione che la Juventus starebbe portando avanti per Randal Kolo Muani. Secondo Gramellini, la cifra complessiva di circa 55 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo dal PSG risulterebbe eccessiva, soprattutto alla luce del rendimento altalenante dell’attaccante francese, che a suo avviso non ha mai dimostrato di essere un vero bomber capace di spostare gli equilibri.

Seguendo le ultime indiscrezioni di calciomercato intorno al mondo Juventus, si può apprendere come il club bianconero sia a un passo dal chiudere la trattativa con il PSG, che dovrebbe riportare in bianconero Kolo Muani. L'operazione si baserebbe su un prestito oneroso da 10 milioni di euro, più 45 milioni di obbligo da pagare l'anno successivo. Cifre importanti per un calciatore determinante, ma che non convincerebbero del tutto l'opinionista Luca Gramellini: "Premettendo che sono contento del ritorno di Kolo Muani, semplicemente non condivido le cifre. Ho il sospetto che per tutti quelli che non hanno condiviso il mio pensiero sul costo dell'operazione, Kolo Muani rappresenti una sorta di salvatore della patria.

Spero abbiate ragione". Questo è quanto scritto su X da Gramellini, che poi ha voluto rincarare la dose spiegando: "Parliamo di un attaccante di 27 anni che non è mai stato un bomber. Non è mai stato decisivo. Ha giocato 16 partite in due stagioni. E ricordo anche quasi 2 mesi senza buttarla dentro. Secondo me, oltre 40 non li vale. Opinione mia. Spero di sbagliare, ma tant'è".

Kolo Muani, un attaccante da doppia cifra 'leggera'

Lo scetticismo di Gramellini nasce da un palmarès di Kolo Muani che, in effetti, racconta di un attaccante che vede la porta, ma non con così tanta frequenza. Nel 2020, debutta in Ligue 1 con la maglia del Nantes e in 37 gare segna 9 reti. L'anno successivo fa leggermente meglio, trovando la via del gol 12 volte in 36 match disputati.

Nel 2022, Kolo Muani vive la sua migliore stagione sotto l'aspetto realizzativo, segnando 15 gol in 32 partite con la maglia del Francoforte. Nel 2023 fa il grande salto, approdando nel PSG, ma non andando oltre le 6 reti in 26 gare nel primo anno e le 2 reti in 10 partite nel secondo. Alla Juve, infine, vive mezza stagione, trovando la porta avversaria per 8 volte su 16 incontri.

Juventus, i tifosi rispondono a Gramellini: 'Credo che a quelle cifre non si potesse prendere di meglio'

Le parole di Gramellini su Kolo Muani hanno acceso la discussione sul web: "Luca, credo che a 50 milioni, con il primo anno in prestito e poi l’obbligo di riscatto spalmato in più esercizi, meglio di Kolo non si potesse prendere nessuno (in un mercato dove Lucca costa 35).

E per questa Juve le modalità di pagamento valgono tanto quanto il costo complessivo" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Un attacco Kolo, David e Yildiz è di alto livello. Probabilmente il migliore della serie A. Io penso che Lucca è costato 35 e che il prezzo di Kolo sia giusto".