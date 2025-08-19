Lloyd Kelly ha deciso: il suo futuro sarà a tinte bianconere. Nelle ultime settimane non sono mancate le sirene dalla Premier League con diversi club interessati, fra cui il Sunderland, a riportare in patria il difensore inglese. Proposte in embrione ma che se fossero state accettate dal calciatore avrebbero potuto evolversi in qualcosa di più concreto. Ma la risposta del centrale ex Bournemouth è stata netta: restare alla Juventus, prendersi il tempo per dimostrare il proprio valore e cercare un vero riscatto in Serie A.

Sei mesi complicati

Arrivato a Torino nell'inverno del 2025, Kelly ha vissuto una seconda parte di stagione con più ombre che luci.

Inserirsi nel calcio italiano non è stato semplice, soprattutto in un contesto come quello juventino dove la posizione traballante di Motta dava pochi riferimenti. Qualche difficoltà di adattamento, prestazioni non sempre positive e una titolarità mai del tutto consolidata hanno fatto emergere dubbi sulla bontà dell’investimento. Da qui, le voci di un possibile ritorno in Premier già a giugno e poi ancora in questa ultima fase di agosto. Il cambio di panchina e l’arrivo di Igor Tudor, però, hanno ridisegnato lo scenario. Nel corso delle amichevoli precampionato, il tecnico croato ha fatto capire chiaramente di voler puntare su Kelly, schierandolo con continuità come braccetto sinistro nella difesa a tre.

Una posizione in cui l’inglese, grazie alla sua fisicità, la capacità di coprire in profondità e l’aggressività nell’anticipo, può esprimere meglio le proprie caratteristiche. Tudor sembra vedere in lui non solo un titolare affidabile, ma anche un giocatore funzionale al suo progetto tattico.

Una Juve corta dietro

La scelta di trattenere Kelly, del resto, risponde anche a una necessità pratica della Juventus. In quella zona di campo, i bianconeri non dispongono di grandi alternative. Il mancino naturale Juan Cabal, acquistato un anno fa per coprire proprio quel ruolo, è ancora alle prese con il recupero fisico dovuto alla rottura del crociato e non offre garanzie immediate. Kalulu invece farebbe più fatica in quella posizione e non a caso Tudor lo vedrebbe centrale puro al posto di Bremer o braccetto di destra al posto di Gatti.

Senza Kelly, dunque, la retroguardia juventina si troverebbe priva di una pedina importante e difficilmente sostituibile a mercato già avanzato. In attesa di rivedere in campo il colombiano dunque, la vecchia signora e l'inglese si preparano a vivere una stagione fianco a fianco, cominciata insieme sin dal principio. Un fattore non da poco se si considera l'importanza nel calcio italiano della preparazione pre-stagionale, un periodo fondamentale per amalgamare schemi e tattiche difficili da apprendere a campionato in corsa.