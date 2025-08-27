Le ultime indiscrezioni di calciomercato attorno alla Juventus vorrebbero il club bianconero pronto a cedere Nicolò Savona, esterno classe 2003 che piacerebbe al Nottingham Forest. Un'operazione, che se andasse definitivamente in porto, confermerebbe la volontà del club bianconero di cedere sistematicamente i propri giovani per avere liquidità da spendere per elementi più pronti ed esperti.

Juventus, i giovani continuano a sostentare il mercato dei bianconeri

Da qualche stagione a questa parte, il motore economico della Juventus si alimenta soprattutto grazie alle cessioni dei propri giovani talenti.

Una scelta precisa, quasi una linea programmatica: sacrificare i prospetti più verdi per ottenere liquidità immediata da reinvestire su calciatori più esperti e pronti a reggere le pressioni del calcio di vertice.

Era accaduto la scorsa estate sotto la regia di Cristiano Giuntoli, sta succedendo oggi con Damien Comolli. Il dirigente francese, arrivato a Torino per dare nuova linfa alla politica sportiva bianconera, ha proseguito lungo lo stesso sentiero: via i ragazzi cresciuti tra la Next Gen e la prima squadra, dentro profili già affermati.

Le mosse recenti lo dimostrano: Samuel Mbangula è stato ceduto al Werder Brema per 12 milioni, Timothy Weah ha salutato la Continassa per trasferirsi al Marsiglia in cambio di 18 milioni, mentre Alberto Costa ha fatto il percorso inverso rispetto a Joao Mario, passando al Porto nello scambio che ha portato in bianconero il terzino più esperto.

Ora però a rischio c’è Nicolò Savona. Il terzino destro italiano ha attirato le attenzioni del Nottingham Forest, pronto a mettere sul piatto 12 milioni più bonus. Una cifra che a Torino considerano ancora insufficiente, ma che potrebbe diventare appetibile qualora gli inglesi decidessero di avvicinarsi ai 15 milioni richiesti.

Savona potrebbe prendere il posto nella lista dei partenti di Fabio Miretti

La cessione di Savona andrebbe a colmare anche lo “stop” inatteso sul fronte Fabio Miretti. Il centrocampista, infatti, era finito nel mirino del Napoli, ma i colloqui tra i due club non hanno mai portato a un’intesa economica. Risultato: Miretti resterà alla Continassa, a disposizione di Igor Tudor, mentre la società continuerà a sondare il mercato per monetizzare con altri giovani.

La strategia resta chiara: le plusvalenze dai ragazzi cresciuti in casa rappresentano la principale benzina per mantenere acceso il motore Juve. Una filosofia che inevitabilmente divide: da un lato garantisce risorse fresche per restare competitivi, dall’altro priva i tifosi del sogno di vedere una “Juventus dei giovani” crescere e affermarsi stabilmente in prima squadra.