Il giornalista Luca Momblano ha rivelato ai microfoni di Juventibus l'indiscrezione di calciomercato secondo cui il Nottingham Forest sarebbe pronto a offrire 15 milioni di euro per acquistare Nicolò Savona. Secondo quanto riferito, invece, dall'opinionista Massimo Zampini, il club bianconero starebbe abbandonando definitivamente la pista che porta a Kolo Muani.

Juventus, Momblano: 'Il Nottingham Forest ha offerto 15 milioni per Savona, se il calciatore va si può sbloccare Zhegrova'

L'esperto di calciomercato Luca Momblano ha parlato a Juventibus di una possibile uscita a sorpresa in casa Juve: "Il Nottingham Forest ha fatto un'offerta per Savona non roboante, composta da una base di 15 milioni di euro circa, inclusi bonus difficilmente raggiungibili.

Attenzione: perché il calciatore ha detto di sì al club inglese e la Juventus, cedendo l'esterno di destra basso, riuscirebbe a sbloccare l'affare Zhegrova. La trattativa si può chiudere in due giorni e c'è un fatto che faciliterebbe l'arrivo dell'esterno, ovvero che il classe '99 avrebbe ottenuto il passaporto albanese e quindi sarebbe diventato comunitario".

Juventus, Zampini: 'Kolo Muani costa ancora troppo, Lookman piace a Tudor'

Anche l'opinionista Massimo Zampini ha parlato ai microfoni della trasmissione Twitch Juventibus, e riferendosi al mercato dei centravanti della Juve ha detto: "Da quello che mi risulta, oggi la società bianconera non è più convinta di prendere Kolo Muani e lo dico andando in controtendenza rispetto a tutti quelli che sottolineano quanto alla Continassa ci credano ancora.

Questo perché il PSG non scende dai 65/70 milioni di euro richiesti per l'attaccante. Quindi, a Torino si stanno cominciando a guardare intorno, visto che mancano davvero pochi giorni alla chiusura del mercato estivo. Quindi si sta tornando a profili già menzionati in settimana, come Openda e Nicolas Jackson. C'è anche un'altra idea che piace e che sarebbe stata proposta da Tudor, vale a dire Ademola Lookman".

Zampini ha concluso: "Il nigeriano non è il profilo che sembrerebbe avere le caratteristiche che cerca la Juventus, però può farti tre ruoli. Lookman può partire da sinistra come Yildiz, può partire da destra e può anche ricoprire la posizione della prima punta con alle spalle il turco e Conceicao.

C'è anche da dire, però, che i costi per il calciatore dell'Atalanta non siano così abbordabili e lo si è visto nella trattativa con l'Inter. Percassi non ha lasciato andare Lookman per 45 milioni, quindi la Juve lo pagherebbe almeno 50. Inoltre, anche il nigeriano percepisce uno stipendio importante, magari non alto come quello di Kolo Muani, ma comunque significativo".

Juve, i tifosi commentano le parole di Momblano: 'Savona vale di più di 15 milioni'

Le parole di Momblano hanno acceso la discussione sul web: "Secondo me Savona può valere un po' più di 15 milioni, ha dimostrato di poter essere un'ottima riserva per la Juve, un quasi-titolare", sostiene un utente su YouTube. Un altro aggiunge: "Ma quale regalato... grazie a Dio che ci danno 15 milioni per un giocatore da seconda categoria".