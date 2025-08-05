Secondo quanto riferito ai microfoni di QSVS dal giornalista Luca Momblano, i dialoghi fra PSG e la Juventus per Kolo Muani continuerebbero ma la distanza fra i due club sarebbe ancora ampia. I parigini vorrebbero infatti incassare 60 milioni dalla cessione dell'attaccante, mentre i bianconeri ne avrebbero offerti 40.

Momblano: 'Il PSG per Kolo Muani chiede 60 milioni, Comolli ne offre 40: c'è ancora una distanza ampia'

Il giornalista Luca Momblano è intervenuto ai microfoni di QSVS e parlando della Juventus e della trattativa fra i bianconeri e il PSG per Kolo Muani ha detto: "Il club bianconero si aspetta che Luis Enrique faccia una scelta netta con il centravanti, ovvero non convocarlo nell'imminente raduno estivo.

Se questo dovesse accadere, beh allora io dico che la vecchia signora può pensare di formula una nuova offerta a una società che comunque è difficile da convincere, perché sostanzialmente potente e ricca. Inoltre è doveroso sottolineare come ci sia ancora distanza fra le parti: il PSG infatti valutato Kolo Muani 60 milioni di euro, un prezzo che magari può scendere a 55 o anche a 50 se trattato con calma. Il dg Damien Comolli ha invece messo sul tavolo 40 milioni di euro. Parliamo quindi di una forbice ampia e da quello che so, stanno lavorando sulle formule. La Juventus comunque si fa forte di due cose, della volontà del calciatore di tornare a Torino e dei costi che dovrebbe affrontare il PSG per mantenere in rosa un calciatore a tutti gli effetti considerato come un esubero".

Momblano ha proseguito: "Va infatti ricordato che Kolo Muani ha ancora un contratto di tre anni con la società transalpina e percepisce 7 milioni di euro a stagione. Questo può far pendere la bilancia in favore della Juventus, perché comunque i parigini potrebbero non essere felici di tirare fuori tanti soldi per un calciatore che non piace. Attenzione poi, poiché oltre alla distanza economica tra le parti, PSG e Juve dovrebbero ancora trovare una soluzione per la tipologia di trasferimento. Il club francese vuole che Kolo Muani si trasferisca a titolo definitivo mentre la Vecchia signora vuole prendere il calciatore in prestito con obbligo di riscatto condizionato. L'uscita di Vlahovic favorirebbe la Juve in questo contesto?

Sì, proprio per il discorso della formula. Con i soldi del serbo infatti, la società piemontese potrebbe accettare le condizioni del PSG sull'obbligo di riscatto".

Kolo Muani, una richiesta di Tudor

La Juventus starebbe continuando a trattare Kolo Muani anche per una richiesta specifica di Igor Tudor. Il tecnico croato vedrebbe infatti nel francese il terminale perfetto da schierare con Jonathan David o in solitaria, per guidare l'attacco della vecchia signora. Un desiderio che Comolli proverà a soddisfare fino al termine del mercato.