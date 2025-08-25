Secondo quanto scritto sul social X dal giornalista sportivo Paolo Paganini, la Juventus potrebbe tentare in extremis di rinnovare il contratto di Dusan Vlahovic, centravanti bianconero che vedrà il suo rapporto concludersi naturalmente con la società nel 2026.

Juventus, Paganini: 'Il club bianconero tenterà di rinnovare il contratto con Dusan Vlahovic'

"Mah…vuoi vedere che la Juventus proverà a rinnovare il contratto di Vlahovic che caso strano lo vuole a tutti i costi Allegri al Milan?" questo è il messaggio scritto su X nelle scorse ore dal giornalista Rai Paolo Paganini.

Un post che arriva a seguito dell'esordio in campionato bagnato con la vittoria dalla Juventus sul Parma per 2 a 0 in una gara chiusa proprio da un gol del serbo. Rete che a sua volta fa ruota alle due realizzate in pre season sempre da Vlahovic contro Next Gen e Atalanta.

L'ipotesi messa in campo da Paganini potrebbe quindi avverarsi qualora il direttore generale Damien Comolli non riuscisse a trovare una soluzione utile nell'ultima settimana di mercato. Il centravanti ad oggi sarebbe destinato a restare alla Continassa come attaccante di riserva, pronto a subentrare nel caso in cui servisse dare fiato a Jonathan David.

Se l'ex Fiorentina non dovesse essere ceduto entro il primo di settembre, ultimo giorno valido per registrare delle operazioni, la Juventus avrebbe tutta la stagione calcistica per convincerlo a firmare un contratto evidentemente a cifre moderate.

Uno scenario questo che appare comunque molto complesso: negli scorsi mesi sarebbero infatti naufragate diverse trattative finalizzate ad un potenziale rinnovo a molto meno dei 12 milioni che il serbo percepisce oggi senza però un esito positivo.

Juve, i tifosi si dividono su Vlahovic: 'Se devo dare 70 milioni per Kolo Muani mi tengo il serbo'

Le parole di Paganini su Vlahovic hanno diviso il pubblico sul web: "In effetti se devo tirar fuori 65/70 milioni per Kolo Muani (che non li vale, anche perché quantomeno dovrai dargli 6 milioni di stipendio) provo a rinnovare Vlahovic e quei soldi li uso per gli esterni. Perché se oggi avessero un raffreddore Yildiz e Cambiaso, probabilmente sarei convocato io" scrive un utente su X evidentemente in linea col pensiero del giornalista.

Un altro invece sottolinea: "Avevo letto che la Juve aveva già provato, adeguando lo stipendio al livello del giocatore, ma lui e il suo procuratore hanno rifiutato. Se non si trova una soluzione (cessione o rinnovo) entro la fine del mercato io lo metterei fuori rosa".