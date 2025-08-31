Nelle scorse ore il giornalista Alfredo Pedullà ha rivelato su Youtube come l'esterno del Lipsia Lois Openda avrebbe aperto al suo eventuale passaggio nella Juventus. Il belga, nel caso specifico, rappresenterebbe l'alternativa dei bianconeri qualora Randal Kolo Muani non tornasse dal PSG.

Pedullà: 'Openda ha aperto al club bianconero pur avendo altre proposte, è chiaro che però non aspetterà tanto'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e dell'evoluzione del mercato bianconero in queste ultime ore: "Openda è un nome sul tavolo di Comolli nel caso in cui Kolo Muani non dovesse tornare a Torino perché le condizioni dettate dal PSG non sono quelle desiderate dai bianconeri o perché il francesi non aprono a sconti sul suo cartellino.

Nel frattempo però siamo arrivati al 31 agosto e oggi Tudor dovrà fare a meno dei rinforzi ancora una volta. Bisogna quindi aspettare, perché Openda è fuori dal giochi nelle rotazioni del Lipsia, non è stato impiegato nell'ultima gara giocata dai tedeschi e vi sono altri club che lo stanno seguendo. Ovviamente in questo contesto può succedere di tutto, anche che la Juve si decida a mettere più soldi sul piatto per Kolo Muani, ma Openda da quello che mi risulta ha aperto alla Vecchia signora, pur avendo altre proposte. Ovviamente se un calciatore apre a una determinata squadra ma questa non agisce, è logico poi che il calciatore in questione va da un'altra parte"

Pedullà restando in tema Juventus ha poi parlato di un'altra trattativa molto calda in queste ore alla Continassa: "La storia di Nico Gonzalez sta procedendo molto bene e quindi ci consente di tenere viva la pista per Edon Zhegrova.

Ora sarà da capire se l'argentino potrà davvero passare nell'Atletico Madrid anche per la questione che si sta creando con la Liga, le nuove regole dettate dal campionato spagnolo, il tetto salariale della società iberica e le restrizioni del FFP. Detto questo, se Gonzalez esce dalla Continassa per una questione di ingaggi può entrare conseguentemente Zhegrova. Sul calciatore kosovaro c'é anche in seconda battura il Marsiglia ma lui preferisce andare a Torino".

Il giornalista ha concluso il suo video parlando del Napoli e di un intreccio di mercato che potrebbe coinvolgere anche il Milan: "So che nelle scorse ore la mamma di Rabiot ha contattato la società partenopea chiedendo se fossero ancora interessati a suo figlio.

La risposta è stata negativa, visti i costi estremamente onerosi che porterebbe con se la trattativa. Per questo l'agente del francese ha ripreso a parlare con il Milan, dove c'è Allegri che è un suo grande estimatore".

Juve, Openda sarebbe un colpo da almeno 40 milioni di euro

Secondo quanto affermato da Alfredo Pedullà, la Juventus starebbe quindi pensando seriamente a Openda. L'attaccante del Lipsia però sarebbe un profilo non semplice da ingaggiare, in quanto il suo cartellino verrebbe valutato dai tedeschi almeno 40 milioni di euro. Una cifra importante, seppur inferiore ai 70 che vorrebbe il PSG per Kolo Muani.