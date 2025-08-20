Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riferite su Youtube dal giornalista Fabrizio Romano, la Juventus potrebbe dover rinunciare al ritorno di Renato Veiga, centrale difensivo accostato ai bianconeri nelle scorse settimane ma che sarebbe molto vicino a divenire un nuovo calciatore del Villarreal.

Juventus, si allontana il ritorno di Veiga: il centrale potrebbe accasarsi al Villarreal

In questi ultimi giorni di mercato si era parlato insistentemente di un possibile ritorno alla Juventus di Renato Veiga, stopper centrale portoghese del Chelsea che la scorsa stagione aveva vissuto sei mesi molto positivi in prestito con la compagine piemontese.

Eppure secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Fabrizio Romano, il calciatore sarebbe vicinissimo a trovare l'accordo con un'altra squadra: "Veiga e lo posso garantire, ha sempre avuto il desiderio di tornare in bianconero e ha sperato di avere un'altra opportunità con la Juve. Alla Continassa però, hanno scelto di non fare un investimento importante per lui, anche perché il Chelsea non ha mai aperto al prestito ma solo a una cessione a titolo definitivo. In merito a questo punto, so che proprio oggi il Villarreal sta avendo una call con i massimi dirigenti del Chelsea per tentare di chiudere l'operazione per Veiga. Già la scorsa settimana il club spagnolo aveva fatto una prima offerta, respinta però dai Blues.

Quindi la volontà della società iberica è quella di alzare il tiro, offrendo di più per il difensore. Si parla di 24 milioni più bonus, mentre gli inglesi vogliono 30 subito. Vedremo se si raggiungerà l'accordo, ma il calciatore ha accettato di trasferirsi al Villarreal".

Sempre in tema Juventus, Romano ha detto: "Miretti resta in bianconero, lo ha anche confermato il suo agente Branchini nella giornata di oggi. Nonostante l'interesse del Napoli il calciatore rimarrà alla Continassa e questo perché fra i due club c'è sempre stata una differenza di valutazioni piuttosto importante. Sempre in tema centrocampo, Douglas Luiz è praticamente stato ceduto al Nottingham Forest e al suo posto io resto fedele alla candidatura di Matt O'Riley.

Bisognerà però aspettare cosa accadrà fra le due società. Chukwuemeka? È un calciatore in vendita si, ma non con la formula del prestito. Il Chelsea è stato chiaro su questo e piuttosto che dare via il mediano a titolo temporaneo, lo lascia in panchina".

Cresswell uno dei difensori seguiti dai bianconeri

La Juventus in ogni caso seguirebbe altri nomi per potenziare la difesa, specie se uno fra Rugani o Kelly dovesse uscire negli ultimi giorni di mercato.

In tal senso, uno dei nomi accostati al club bianconero è quello di Charlie Cresswell, stopper britannico attualmente fra le fila del Tolosa.