Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Juventus e PSG avrebbero trovato la quadra per chiudere l'affare Kolo Muani: il francese dovrebbe quindi tornare alla Continassa grazie a un prestito oneroso da 10 milioni di euro più un obbligo di riscatto che si attiverà al raggiungimento di obiettivi facili da centrare.
Juventus-Kolo Muani, ci siamo: il francese può tornare grazie a un prestito con obbligo di riscatto
Le trattative fra Juventus e Paris Saint-Germain per il ritorno a Torino di Randal Kolo Muani starebbero viaggiando spedite verso la fumata bianca.
Secondo le ultime indiscrezioni, i due club avrebbero ormai trovato un’intesa di massima che consentirebbe all’attaccante francese di vestire, nuovamente, la maglia bianconera.
La formula concordata prevedrebbe un prestito oneroso da 10 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 45 milioni. L’obbligo scatterebbe al raggiungimento di determinati obiettivi, descritti dalle fonti come tutt’altro che proibitivi. Un'operazione complessiva da 55 milioni di euro, cifra che il direttore generale Damien Comolli sarebbe riuscito a strappare al PSG, partito da una richiesta di 60 milioni.
Per la Juventus si tratterebbe di un colpo strategico: Tudor otterrebbe l’attaccante individuato come rinforzo ideale, senza gravare eccessivamente sull’attuale sessione di mercato.
L’esborso immediato sarebbe infatti limitato, consentendo così alla dirigenza di mantenere margini per un eventuale innesto, magari a centrocampo.
Resta però la questione contabile: i 45 milioni legati al riscatto peseranno inevitabilmente sul bilancio della prossima stagione, un aspetto che già in questa estate ha condizionato le mosse della società bianconera. In ogni caso, se l’operazione dovesse essere ufficializzata nelle prossime ore, la Juventus potrebbe finalmente archiviare una delle trattative più calde dell’estate, consegnando a Tudor un’arma in più per inseguire gli obiettivi stagionali.
Perché Kolo Muani ha stregato la Juventus e Igor Tudor
Kolo Muani avrebbe conquistato Tudor fin dai primi contatti grazie alla sua capacità di muoversi con intelligenza in profondità, attaccando gli spazi con tempi perfetti e offrendo soluzioni costanti alla manovra offensiva.
La sua duttilità, che gli permette di agire da punta centrale pura ma anche di svariare sulle corsie o abbassarsi per cucire il gioco, lo rende agli occhi della Continassa un centravanti di spessore assoluto. Non solo: il francese viene considerato il partner ideale per Jonathan David, un compagno di reparto in grado di esaltare le caratteristiche del canadese e creare un tandem offensivo complementare e potenzialmente devastante.