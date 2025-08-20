Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Alfredo Pedullà, con i soldi incassati dalla cessione di Douglas Luiz al Nottingham Forest, la Juventus avrà la forza economica di convincere il PSG a cedergli a titolo definitivo Kolo Muani.

Juventus, Pedullà: 'Coi soldi incassati dalla cessione di Douglas Luiz andranno dritti su Kolo Muani'

Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha dato nuovi aggiornamenti sul mercato della Juventus: "Douglas Luiz saluta la società piemontese dopo una sola stagione fatta di grandissime difficoltà e passerà al Nottingham Forest.

Per quanto concerne la trattativa, i bianconeri hanno un po' mollato la presa sulla valutazione finale del calciatore, tanto è vero che Comolli chiedeva 35 milioni e si "accontentata" di una somma vicina ai 31 milioni di euro. Lo scopo del club era quello di rientrare dell'investimento per evitare un bagno di sangue a livello economico e più o meno ci sono riusciti. Con questi soldi ora la vecchia signora andrà dritta su Kolo Muani".

Pedullà ha proseguito: "Ora la Juventus vorrà infatti colmare la distanza minima che resta dalla richiesta del PSG, forte del consenso dell'attaccante francese di voler sposare solo i colori bianconeri. Oltretutto in giro non ci sono rimasti tanti altri bomber disponibili, perché oggi diversi numeri 9 hanno trovato la via della loro prossima squadra".

Su questo tema il giornalista ha allargato il discorso al Milan: "Boniface ad esempio, è diventato il primo nome sulla lista della formazione rossonera. Tare, che ha sempre considerato il centravanti del Bayer Leverkusen uno dei profili più interessanti, oggi ha effettuato una mossa fulminea, andando forte sul classe 2000. Peraltro il nigeriano un mese fa costava 40 milioni di euro mentre oggi, grazie al lavoro fatto dal ds albanese, quella valutazione sarebbe scesa a 30 milioni. Parliamo di un attaccante forte, che può fare la differenza nel campionato italiano al netto della coppa d'Africa a cui parteciperà e degli infortuni di cui ha sofferto in passato. Il Milan quindi si fermerà cosi sul mercato?

Io attenderei prima di dire questo, perché in ballo c'é sempre il nome di Vlahovic. Sul serbo bisognerà però attendere anche qualche giorno, per capire se vorrà accettare di abbassarsi lo stipendio e quindi andare via dalla Juve o restare coi bianconeri fino al prossimo anno, causando un danno economico enorme alla vecchia signora".

I tifosi rispondono a Pedullà: 'Qualcuno si pentirà della cessione di Luiz'

Le parole di Pedullà hanno catturato l'attenzione sul web di tantissimi tifosi: "Un giorno qualcuno ci dovrà spiegare perché non è mai stata data fiducia a un giocatore tecnico e fortissimo come Douglas Luiz. Una cessione di cui molti si pentiranno" scrive un utente. Un altro poi aggiunge: "Complimenti al Milan, Boniface lo seguo da quando giocava in Belgio e poi l'ho ammirato nella cavalcata al titolo col Leverkusen".