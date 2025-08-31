Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riportate su Youtube dal giornalista Fabrizio Romano, l'Atletico Madrid avrebbe offerto un milione di euro alla Juventus per il prestito di Nico Gonzalez. Una cifra che i bianconeri riterrebbero troppo bassa e sulla quale le parti starebbero lavorando in queste ore.

Romano: 'L'Atletico Madrid ha messo sul piatto un milione di euro per il prestito di Nico Gonzalez'

In queste ore la trattativa fra Juventus e Atletico Madrid per Nico Gonzalez si sarebbe di nuovo accesa e il giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha dato su Youtube nuovi dettagli dell'operazione: "Da quello che mi risulta, il discorso dell'offerta ufficiale messa ieri sul tavolo dai Colchoneros per l'esterno ancora non soddisfa Comolli.

Perché i bianconeri vogliono un pagamento maggiore del prestito che sta proponendo la società spagnola. So infatti che l'Atletico ha offerto un milione di euro per Nico Gonzalez ma la Juve vorrebbe di più e quindi le parti stanno cercando di migliorare la cifra del prestito iniziale. In ogni caso per il club iberico la cifra offerta per l'argentino non è solo una questione di principio o una valutazione a ribasso del calciatore, ma anche un fatto di registrazione del giocatore stesso per la Liga e il FFP. Quindi si cerca l'incastro perfetto per far quadrare le cose".

Romano ha poi parlato di quello che sarebbe il rimpiazzo alla Juventus di Nico Gonzalez: "I bianconeri hanno messo nel mirino Zhegrova e l'accordo con il calciatore kosovaro è praticamente cosa fatta.

Anche con il Lille le cose sono molto avanzate e possiamo parlare di un accordo totale molto molto vicino. L'operazione Zhegrova quindi è pronta per essere siglata, anche perché ormai siamo sul traguardo del mercato, non c'è più tempo da perdere e la Juve si vuol far trovare pronta. Deve però sbloccarsi la trattativa per Nico Gonzalez".

Infine Romano ha parlato di Kolo Muani: "In questo momento il francese resta la priorità di Comolli, al netto del fatto che la Juventus ha sondato anche Lois Openda del Lipsia. L'attaccante del PSG dal canto suo sta facendo di tutto per tornare a Torino e quindi la situazione resta quella degli scorsi giorni. Le due società sono in contatto giornalmente per trovare sbloccare definitivamente la situazione".

Juve, i tifosi rispondono a Romano: 'Se prendono Kolo e Zhegrova sono da scudetto'

Le parole di Romano hanno acceso la discussione sul web: "Ragazzi ma la Juve ha già una squadra fortissima con Zhegrova e Kolo Muani, se riesce a prenderli tutti e due è la candidata allo scudetto insieme al Napoli", sostiene un utente su Youtube.

Un altro invece aggiunge: "Io spero non vadano a prendere a quelle cifre Kolo, e credo che per tipo di gioco Openda è mille volte meglio".