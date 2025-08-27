Il neo direttore generale della Juventus Damien Comolli è arrivato alla Continassa al principio di questa estate per risolvere gli errori commessi nel passato e sistemare una rosa da rilanciare per i primi posti.

In 3 mesi di mercato il francese è però riuscito a mettere a segno appena 3 colpi, troppo pochi per una squadra ancora con tante defezioni.

Comolli, l'uomo chiamato per risolvere i problemi che ora si trova in difficoltà

Questa estate la Juventus ha scelto di dare una svolta alla propria struttura dirigenziale: dopo appena due anni di lavoro, Cristiano Giuntoli ha infatti salutato la Continassa, lasciando il timone a Damien Comolli, nuovo direttore generale bianconero.

Una decisione forte, che ha spiazzato molti osservatori e che conferma la volontà della società di rivedere radicalmente la propria strategia.

L’arrivo del dirigente francese era stato salutato come l’inizio di una nuova fase: a Comolli il compito di rimediare agli errori commessi in passato e di restituire competitività a una rosa che, già al termine della scorsa stagione, appariva incompleta. L’aspettativa, insomma, era quella di un mercato all’altezza del nome e delle ambizioni della Juventus.

Eppure, a cinque giorni dalla chiusura della sessione estiva, il bilancio appare tutt’altro che esaltante. Jonathan David rappresenta senza dubbio un colpo importante, ma è bene ricordare come l’attaccante canadese, al netto delle spese accessorie per convincerlo a firmare, sia arrivato a parametro zero.

Buone anche le operazioni che hanno portato Francisco Conceicao e Joao Mario a Torino, il primo costato complessivamente 40 milioni di euro, il secondo giunto in cambio di Alberto Costa.

Tre innesti in tre mesi, tuttavia, non bastano a nascondere le carenze ancora presenti. La Juventus continua a mostrare buchi evidenti in più reparti, dagli esterni all'attacco stesso. Troppo poco, insomma, per una squadra che punta a tornare protagonista in Serie A e a recitare un ruolo da protagonista in Europa.

Vlahovic e Nico Gonzalez, due separati in casa che rischiano di restare

Se si amplia poi lo sguardo ai casi presenti alla Continassa si può notare come sia Nico Gonzalez che Dusan Vlahovic rischiano di affrontare una stagione da separati in casa.

Entrambi sono da tempo sul mercato e con il cartellino appeso e per entrambi Comolli non è ancora riuscito a trovare una soluzione. Nico non vanta grandi estimatori al proprio seguito e chi si è palesato per portarlo via come l'Atletico Madrid, vorrebbe prenderlo con la formula del prestito. Discorso diverso per Vlahovic: il serbo avrebbe invece ricevuto molto offerte da club però considerati dallo stesso Vlahovic non all'altezza. Due casi emblematici dell'estate juventina che rischiano di mettere un ulteriore freno alle manovre del dg francese.