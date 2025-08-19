Il Milan ha praticamente concluso la cessione di Noah Okafor al Leeds United, che gli permetterà di incassare una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Stando alle indiscrezioni riportate da Gianni Balzarini, ora il club rossonero reinvestirà l’intera cifra per l’acquisizione di un attaccante di peso.

In particolare, il nome che continua a circolare con insistenza è quello di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo della Juventus rimarrebbe la prima scelta di Massimiliano Allegri, che nonostante un passato vissuto insieme a Torino non eccezionale, continuerebbe a seguire da vicino le evoluzioni di un giocatore che ha sempre considerato di livello.

La Juve, dal canto suo, non avrebbe chiuso la porta a una cessione: Vlahovic è un profilo di grande valore, ma il suo contratto scadrà fra meno di un anno. Un’offerta congrua, attorno ai 20 milioni che il Milan si appresta a incassare per Okafor, potrebbe dunque aprire scenari interessanti.

Alternative: Hojlund e l’incognita Napoli

Per il Milan non esiste soltanto la pista Vlahovic. Sul tavolo resta viva l’opzione Rasmus Hojlund, attaccante danese del Manchester United. Dopo un inizio promettente, il giovane centravanti sembra ai margini del nuovo progetto tecnico guidato da Ruben Amorim. La dirigenza dei Red Devils non considera Hojlund incedibile e il Milan avrebbe già manifestato un interesse concreto, fiutando l’occasione di rilanciare un talento che in Serie A aveva già mostrato lampi di qualità con la maglia dell’Atalanta.

Hojlund, al contrario di Vlahovic, arriverebbe inoltre a Milano con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto, da pagare eventualmente nella prossima stagione. Un dettaglio non indifferente per una società alle prese con un bilancio da tenere in equilibrio e che permetterebbe a Tare di spendere i soldi incassati da Okafor per un altro rinforzo.

Napoli e l'infortunio di Lukaku che può cambiare le carte in tavola per tutti

C’è poi un altro fattore che rischia di complicare i piani rossoneri: il Napoli. L'infortunio che terrà fuori dai campi Romelu Lukaku per almeno i prossimi tre mesi ha aperto un vuoto pesante nel reparto offensivo dei campioni d’Italia, costringendo De Laurentiis e Manna a cercare immediatamente un sostituto di livello.

Ed è proprio Vlahovic uno dei profilo che più intrigherebbe gli azzurri. Un’eventuale entrata in scena del Napoli potrebbe alzare cosi le cifre e rendere più difficile per il Milan affondare il colpo sul serbo. Ma non è finita qui, perché ad Antonio Conte non dispiacerebbe neanche il profilo di Rasmus Hojlund. Insomma, un valzer degli attaccanti nel quale le squadre italiane sono ancora coinvolte nonostante un campionato ormai alle porte e un mercato sempre più vicino alla chiusura.