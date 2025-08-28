La scelta della Juventus di puntare forte su Kolo Muani del PSG, potrebbe costare caro al futuro dei bianconeri: la società piemontese vorrebbe infatti investire 10 milioni di euro subito per il francese e 50 nell'estate del 2026, "bloccando" di fatto già da ora una cifra importante del prossimo mercato.

Juventus, l'investimento per Kolo Muani può influenzare anche il mercato del 2026/27

La Juventus sembra pronta a compiere un passo che sta già facendo discutere, affondare il colpo per Randal Kolo Muani. L’attaccante del PSG, classe ’98, è il profilo individuato dalla dirigenza bianconera per completare il reparto offensivo.

L’offerta messa sul tavolo è chiara: prestito oneroso da 10 milioni subito, con obbligo di riscatto fissato a 50 milioni nell’estate 2026. Un’operazione che, se portata a termine, peserebbe come un macigno non solo sull’attuale sessione estiva di mercato, ma anche sulla prossima.

La Juventus, infatti, non dispone oggi di grande liquidità e ha scelto una formula che dilaziona il colpo, ma al tempo stesso vincola pesantemente le strategie future. Investire già ora 60 milioni complessivi per un singolo giocatore significherebbe, di fatto, precludersi gran parte delle mosse nella campagna di rafforzamento 2026/27. In altre parole, Kolo Muani non sarebbe soltanto il colpo estivo di questa stagione, ma rischierebbe di diventare la scelta condizionante anche per l’anno successivo.

Una strategia già usata nel recente passato dall'ex ds Cristiano Giuntoli che ha lasciato più strascichi del previsto e che ha influenzato in maniera significativa anche l'attuale mercato di Comolli.

Juve, si punta su un attaccante che non fa del gol la sua prerogativa

Kolo Muani ha dimostrato di essere un attaccante moderno, duttile e funzionale al gioco di squadra, ma i numeri sotto porta non lo certificano come goleador implacabile. La sua miglior stagione realizzativa resta quella al Francoforte nel 2022, chiusa con 15 reti in 32 presenze di Bundesliga. Da allora, rendimento e continuità non hanno mai fatto un ulteriore salto di qualità tale da giustificare un investimento tanto pesante.

La scommessa della Juventus, dunque, è evidente: puntare su un profilo che può garantire duttilità, dinamismo e capacità di legare il gioco offensivo, ma che non ha ancora dimostrato di poter trascinare una grande squadra con i gol.

Una scommessa che, in un momento storico in cui le risorse economiche sono limitate, diventa ancora più rischiosa.

Se davvero l’operazione con il PSG dovesse andare in porto, la Juventus avrebbe deciso di blindare il suo attacco per le prossime stagioni, ma allo stesso tempo avrebbe legato le mani al proprio futuro: una scelta coraggiosa.