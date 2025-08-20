Edon Zhegrova, esterno offensivo destro del Lille e della nazionale kosovara, avrebbe dato la propria disponibilità a trasferirsi alla Juventus. Il calciatore, nato nel 1999, ha raggiunto un’intesa con la dirigenza per un contratto quinquennale, valido fino al 2030, con uno stipendio di circa 2,5 milioni di euro netti a stagione, a cui si aggiungono bonus legati a rendimento, presenze e traguardi di squadra. Affinché l'operazione vada in porto occorre però una cessione in casa bianconera e il primo indiziato è Nico Gonzalez.

La condizione: la partenza di Nico González

Superato il nodo dell’accordo con il giocatore, resta quello con il Lille, che valuta Zhegrova tra i 18 e i 20 milioni di euro. Affinché la trattativa possa andare in porto, sarà quindi necessario un addio eccellente. Il nome più caldo è quello di Nico González, esterno offensivo argentino classe 1998, arrivato alla Juventus soltanto un anno fa ma già finito al centro delle voci di mercato. Sul giocatore c’è l’Atlético Madrid, club che ha avviato i contatti con i bianconeri e che valuta seriamente l’ipotesi di portarlo nella Liga.

La cessione di González libererebbe sia spazio salariale, sia risorse economiche utili per chiudere l’operazione con il Lille.

Senza questa uscita, infatti, l’affare rischierebbe di rimanere bloccato, lasciando Zhegrova in Francia nonostante la sua volontà di approdare in Serie A.

Le caratteristiche tecniche di Zhegrova

Zhegrova è un profilo che intriga particolarmente l’allenatore Igor Tudor per la sua capacità di saltare l’uomo, creare superiorità numerica e fornire assist agli attaccanti. Mancino naturale, predilige partire da destra per rientrare verso il centro, ma all’occorrenza può adattarsi anche sul lato sinistro. Le sue qualità tecniche lo rendono un elemento utile in un reparto che negli ultimi anni ha faticato a trovare continuità sulle corsie esterne.

In aggiunta a tutto questo bisogna ricordare che Il fantasista kosovaro al Lille ha giocato insieme a Jonathan David, centravanti ormai da oltre un mese in bianconero: l'intesa tra i due potrebbe essere quindi molto utile sul piano tattico per mister Tudor.

Gli altri movimenti di mercato

Parallelamente al dossier Zhegrova, la Juventus è impegnata su più fronti. Il centrocampista brasiliano Douglas Luiz (classe 1998), arrivato appena un anno fa dall’Aston Villa, pare vicino al trasferimento al Nottingham Forest: una cessione che libererebbe lo spazio per l’ingresso del mediano danese Matt O’Riley dal Celtic Glasgow.

Sulla fascia destra resta viva l’opzione Nahuel Molina, terzino argentino dell’Atlético Madrid, mentre a centrocampo continua il monitoraggio su Gabri Veiga, mezzala spagnola del Celta Vigo classe 2002, seguita però con forza anche dall’Inter.

Infine, capitolo attacco: per Dusan Vlahović, centravanti serbo classe 2000. Il Napoli si sarebbe mosso concretamente per lui, ma la Juventus non intende concedere sconti: servono 35 milioni di euro per lasciarlo partire.