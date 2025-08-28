Secondo quanto riportato dal giornalista Gianni Balzarini, la Juventus in questa stagione potrebbe vantare nel proprio reparto offensivo tre pezzi da novanta come Jonathan David, Dusan Vlahovic e Kolo Muani, centravanti sempre più vicino al ritorno in bianconero dal PSG.

Juventus, Balzarini: 'Si prospetta una stagione in cui in attacco potrebbero esserci David, Kolo e Vlahovic'

Il giornalista Gianni Balzarini ha parlato sul proprio canale YouTube della Juventus e nello specifico di quello che potrebbe essere un reparto particolarmente abbondante dei bianconeri: "La trattativa per Kolo Muani andrà avanti a prescindere da quello che accadrà in questi ultimi giorni per Dusan Vlahovic e in questa ottica si sta profilando uno scenario davvero interessante.

Perché c'è la seria possibilità che Tudor possa disporre per l'attacco di ben tre calciatori, appunto Jonathan David, Dusan Vlahovic e Kolo. Al di là di tutte le considerazioni personali che si possono fare su di loro, io dico che la formazione bianconera per lo meno in avanti, potrà affrontare con una certa serenità tutte le competizioni che dovrà giocare, ovvero campionato, Coppa Italia e Champions League".

Balzarini ha proseguito: "La Juve sta lavorando ancora sul fronte Nico González, all’Atlético, ma gli spagnoli pare che non vogliano muoversi da un discorso basato sul prestito con diritto di riscatto e non obbligo. Questo ovviamente fa vacillare Comolli che nel frattempo ha riallacciato i discorsi sia con Zhegrova che con il Lille.

L'idea è quella che con 15 milioni di euro il calciatore può lasciare la formazione francese. Stanno proseguendo anche i dialoghi con il Nottingham Forest per quanto concerne la cessione di Nicolò Savona. In tal senso aumenta un velato ottimismo per la possibilità di incassare una cifra superiore per l'esterno rispetto ai 12 milioni di euro messi sul piatto inizialmente dagli inglesi, anche se difficilmente si arriverà ai 20 milioni che vorrebbe Comolli. In tutto questo pare che il ragazzo si sia convinto dopo le prime perplessità a trasferirsi in Inghilterra e di certo la proposta da 2 milioni di euro a stagione che gli ha fatto Nottingham ha influito".

Juventus, i tifosi rispondono a Balzarini: 'I soldi di Kolo li avrei investiti a centrocampo'

Le parole di Balzarini sull'attacco della Juventus hanno acceso il dibattito sul web: "Tre centravanti così importanti con un allenatore che difficilmente ne schiererà più di uno alla volta... Non sono del mestiere ma i soldi per Kolo li investivo a centrocampo", scrive un utente su YouTube. Un altro poi aggiunge: "Ripetiamo lo stesso errore dello scorso anno con Koopmeiners, presi per la gola senza una valida alternativa. Hanno criticato Giuntoli e poi speso 60 milioni per una riserva. Ottima gestione del budget di quest'anno e del prossimo visto l'obbligo di riscatto...complimenti".