La trattativa fra Juventus e PSG per Randal Kolo Muani sembra in dirittura d'arrivo ma non ancora del tutto chiusa.

Igor Tudor ha tuttavia bisogno di almeno un altro rinforzo in attacco, per questo nelle ultime ore è emerso il nome di Nicolas Jackson del Chelsea.

Il calciomercato, si sa, vive di accelerazioni improvvise e altrettanti improvvisi stop. È sufficiente una notte per ribaltare scenari che sembravano ormai scritti. È ciò che starebbe accadendo alla Juventus nella corsa a Randal Kolo Muani: l’attaccante francese del Paris Saint-Germain, classe ’98, era stato indicato come il rinforzo ideale per l’attacco bianconero e la trattativa sembrava a un passo dalla fumata bianca.

La dirigenza juventina aveva messo sul tavolo un’offerta complessiva da 60 milioni di euro, suddivisa in 10 immediati più altri 50 da corrispondere nella prossima stagione. Una formula studiata ad hoc per far quadrare i conti e garantire comunque un innesto di livello a Igor Tudor, che da settimane attende il centravanti giusto per completare il reparto offensivo. Eppure, qualcosa sembra essersi inceppato.

Nelle ultime ore, infatti, i segnali in arrivo da Parigi non lasciano presagire un esito così scontato. Kolo Muani non appare più vicino a un ritorno imminente in Serie A e la Juventus, nel frattempo, si vede costretta a guardarsi intorno. Non è un caso che sia tornato in auge il nome di Nicolas Jackson, già valutato in passato come profilo alternativo al francese.

Un paradosso, se si considera che mancano appena tre giorni alla chiusura ufficiale della sessione estiva di mercato.

Juventus, Tudor e l'attesa di quei 3 rinforzi di livello per avere una rosa competitiva

Nel frattempo Igor Tudor resta in attesa. L’allenatore croato, qualche mese fa, aveva chiesto con chiarezza tre rinforzi di livello per rendere competitiva la squadra in vista della nuova stagione. Il tempo stringe, i nomi girano, ma i problemi economici della Juventus restano un ostacolo pesante. Le parole di Damien Comolli, pronunciate dopo il sorteggio di Champions League, non hanno contribuito ad alimentare l’ottimismo. Il dg ha infatti evidenziato che farà di tutto per completare la rosa stando però molto attento ai paletti del FPF.

Il caso Kolo Muani diventa così l’emblema di un calciomercato sempre più imprevedibile, dove le certezze della sera possono trasformarsi nei dubbi del mattino. E per la Vecchia Signora il tempo, ormai, è il peggior nemico.