Secondo quanto riferito dal giornalista Marcello Chirico, la Juventus avrebbe messo sul tavolo a Dusan Vlahovic una proposta di rinnovo per un contratto triennale. Nell'accordo ci sarebbe anche una clausola che permetterebbe al serbo di essere ceduto per 25 milioni di euro.

Chirico: 'Stanno proponendo davvero un rinnovo a Vlahovic ma con annessa clausola per liberarlo'

Il giornalista Marcello Chirico ha registrato sul proprio canale Youtube un video nel quale parla della Juventus e di quello che starebbe succedendo con Dusan Vlahovic: "Stanno proponendo un rinnovo di contratto al serbo.

Tutti quelli che sono stati fatti in precedenza al calciatore si sono schiantati sul muro eretto dal suo procuratore, però ora le altre piste per lui, compresa quella del Milan stanno svanendo e gli rimangono poche alternative. Da quello che so quindi, la società gli vuole offrire un triennale da circa 7 milioni di euro a stagione ma con inserita una clausola da 25 milioni che una squadra X può pagare per portarselo via già da gennaio".

Chirico focalizzandosi sul mercato della squadra bianconera ha poi detto: "Tudor oggi ha parlato in conferenza stampa sottolineando come la frase dei tre rinforzi necessari alla Juve per competere la disse ormai parecchi mesi fa e che quindi oggi ha un valore diverso.

Il mercato sta nascondendo delle criticità evidenti e alla fine cercheranno di fare l'attaccante fino all'ultimo giorno. Questo vuol dire che al netto del costo esoso, proveranno a prendere Kolo Muani, perché è un giocatore che alla Continassa desiderano. Poi io quei 60 milioni che chiede il PSG li avrei investiti in altri ruoli ma capisco anche Comoli, che vuole riportare a Torino un giocatore che conosce l'ambiente, i compagni e ha già assaporato la Serie A".

Chirico è infine sceso nel dettaglio della trattativa fra la Juve e il PSG proprio per Kolo Muani: "Le parti hanno discusso in questi mesi per la formula che avrebbe dovuto essere quella decisiva per chiudere la trattativa. Si è parlato di prestito con diritto, prestito con obbligo a determinate condizioni e poi obbligo sicuro da pagare.

Negli ultimi giorni però la Juventus ha sparigliato le carte in tavola, proponendo ai parigini un prestito secco, pagato 10 milioni di euro, senza ulteriori formule. Una condizione che farebbe pensare a una trattativa che è ancora in piedi. Questo perché il PSG ha visto sfumare tutte le piste che avrebbero portato Kolo Muani in Premier League e quindi ora rischia di ritrovarsi con il cerino in mano per il francese. Quindi bisognerà attendere fino alla fine per capire chi avrà più polso in questa vicenda".

Juve, Vlahovic si prepara a vivere un'altra stagione in bianconero

Le parole di Chirico arrivano in un momento nel quale sembra davvero che la Juventus non stia riuscendo a trovare una soluzione per Vlahovic.

Il Milan, che in Italia appariva come la società più interessata al serbo, ha infatti deciso di puntare forte su Nkunku del Chelsea, investendo 38 milioni di euro più bonus. Al classe 2000 quindi resterebbero due opzioni: vivere una stagione da secondo alla Juve o aspettare una proposta dalla Turchia o dall'Arabia Saudita, paesi dove il mercato chiuderà dopo quello italiano.