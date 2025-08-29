Nelle scorse ore il giornalista Marcello Chirico ha parlato sul proprio canale Youtube e commentando le recenti dichiarazioni fatte dal dg della Juventus Damien Comolli, si è augurato che il francese stesse bluffando nel sostenere che il mercato della società bianconera potrebbe non subire ulteriori modifiche.

Chirico: 'Mi auguro che Comolli stia bluffando'

Il giornalista Marcello Chirico ha parlato sul proprio canale Youtube commentando le parole dette dal dg della Juventus Damien Comolli ai margini del sorteggio per i girini di Champions: "Mi auguro che le sue parole espresse ieri a Montecarlo facciano parte di un bluff e abbia affinato l'arte del depistaggio, quello di cui era maestro Luciano Moggi.

Me lo auguro profondamente, perché non posso credere che ad esempio Kolo Muani rimanga al PSG. Il calciatore è stato corteggiato per tre mesi, ce lo siamo portati persino al mondiale per club e dopo avergli promesso che lo avremmo comprato lo lasciamo li? Il calciatore peraltro ha rispettato la priorità Juventus, dicendo no a tutte le squadre che gli si erano avvicinate".

Chirico ha proseguito: "Non voglio neanche credere alla storia di Vlahovic, alle parole di stima spese per il serbo e al fatto che rimarrà al 99% in bianconero. Spero anzi che quell'1% che si è tenuto Comolli faccia parte di una strategia più ampia e quindi di un depistaggio, perché non sarebbe plausibile altro. Al calciatore hanno infatti detto sin dal principio che non avrebbe fatto parte del progetto bianconero, stanno cercando da mesi un altro attaccante e ora non è credibile che alla Continassa le parti vadano d'amore e d'accordo.

Speravo nel Milan, che sta facendo un mercato tutto particolare, ma credo che i rossoneri con il serbo abbiano chiuso".

Chirico ha concluso:" Non posso credere infine che Nico Gonzalez rimarrà alla Juventus. Comolli ha persino negato che ci siano stati contatti con l'Atletico Madrid, ma da quello che so io gli spagnoli lo vogliono ma non sono disposti a pagare 30 milioni di euro. Solo la Juve poteva dare una cifra del genere alla Fiorentina e credo che alla fine, pur abbasso la sua valutazione, il calciatore andrà da Simeone. Da quello che mi risulta inoltre, Tudor ha chiesto a Comolli Bennacer, centrocampista con tanti infortuni alle spalle che viene da una stagione in prestito al Marsiglia".

Le parole di Comolli: 'Abbiamo dei vincoli del FFP quindi dobbiamo essere cauti sul mercato'

Chirico fa riferimento a tante dichiarazioni di Damien Comolli che in particolare sul sul FFP aveva detto: "Abbiamo la fortuna di avere una proprietà che ci garantisce grande sostegno, ma abbiamo pure i vincoli del financial fair play, quindi dobbiamo essere molto cauti. Una differenza di qualche milione può sembrare insignificante, ma ci piace rispettare le regole. Che si tratti di Randal o di qualche altro trasferimento".