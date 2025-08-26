Lois Openda resta nei radar della Juventus per rinforzare l'attacco. L'attaccante del Lipsia è considerato la prima alternativa se non dovesse arrivare Kolo Muani, quindi il club bianconero che continua a monitorare la situazione e capire i margini di manovra. La Vecchia Signora sarebbe pronta a un'offerta con l'inserimento del cartellino di Weston McKennie come parziale contropartita tecnica.

Pressing per Openda, McKennie possibile contropartita

Il 25enne belga è uno dei giocatori maggiormente ricercati dalla Juventus che sta valutando seriamente la sua candidatura per rinforzare il reparto offensivo.

Forte fisicamente, bravo tecnicamente e soprattutto molto duttile vista la sua capacità di ricoprire tutte le posizioni. Al momento non si può parlare di una reale trattativa, ma le difficoltà nell'arrivare a Kolo Muani potrebbero portare a un'accelerata in questi ultimi giorni di mercato. Per abbassare la richiesta di 45 milioni da parte del Lipsia, il club bianconero sarebbe pronto ad un'offerta vicina ai 25-28 milioni più il cartellino di Weston McKennie come contropartita tecnica. L'americano che non ha rinnovato il contratto in scadenza nel giugno 2026 potrebbe risultare la chiave per sbloccare una potenziale trattativa con la società tedesca. Resta da capire se il Lipsia vorrà privarsi di un elemento così importante e soprattutto se voglia accettare contropartite all'interno dell'affare.

Oltre a Openda, la Vecchia Signora valuta piste anche più raggiungibili dal punto di vista economico come Artem Dovbyk e Vitinha del Genoa. Il bomber ucraino è in uscita dalla Roma e viene valutato attorno ai 30 milioni, mentre il numero 9 del Grifone ha una valutazione vicina ai 18 milioni.

Forte interesse del Porto per Kiwior

Oltre a un attaccante, la Juventus vorrebbe rinforzare anche il reparto arretrato. L'eventuale cessione di Kelly seguito da diversi club di Premier aprirebbe nuove scenari con il club bianconero che sarebbe chiamato a ritornare sul mercato per completare la retroguardia a disposizione di Tudor. Uno dei nomi che resta in lizza è quello di Jakub Kiwior, difensore polacco dell'Arsenal che già nella scorsa sessione di mercato era stato accostato alla Vecchia Signora.

La Juve non ha mai affondato il colpo vista la richiesta di 25 milioni di euro da parte dei Gunners.

La situazione potrebbe però cambiare in questi ultimi giorni di mercato e l'Arsenal potrebbe decidere di aprire a un prestito con eventuale diritto di riscatto. La Juve però deve guardarsi dal forte interesse del Porto di Farioli che avrebbe opzionato l'ex Spezia come obiettivo numero uno per rinforzare la difesa. I Dragoes sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra vicina ai 20 milioni per battere la concorrenza.