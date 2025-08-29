Cercasi centrocampista in casa Juventus. Data l'uscita di Douglas Luiz, la Vecchia Signora vuole rinforzare la mediana con giocatori di qualità e soprattutto funzionali al sistema di gioco di mister Tudor.

Sono tanti i profili monitorati in queste ultime ore di mercato e tra questi ci sarebbe anche quello di Dani Ceballos, centrocampista spagnolo che potrebbe lasciare il Real Madrid.

Idea Ceballos per il centrocampo

Dopo alcune stagioni trascorse in prestito all'Arsenal e al Betis, il 29enne spagnolo vuole ritornare protagonista per provare a giocarsi le proprie carte anche in ottica di riconquista della nazionale spagnola.

I bianconeri vorrebbero impostare la trattativa sulla base di un prestito con eventuale diritto di riscatto visti soprattutto i numerosi infortuni riportati dal classe 97 nelle ultime stagioni, mentre le Merengues accetterebbero solo proposte a titolo definitivo vicine ai 12-13 milioni di euro.

Ceballos rappresenterebbe una buona alternativa per dare fantasia e qualità non solo al centrocampo ma anche alla trequarti, vista soprattutto la sua duttilità tattica.

Oltre a Ceballos, la Vecchia Signora sta osservando anche la situazione riguardante Ismael Bennacer, che non è tra le priorità di Massimiliano Allegri al Milan. La valutazione del cartellino si aggira attorno ai 10 milioni.

Il Marsiglia insiste per Zhegrova

Un altro degli obiettivi della Juventus, Edon Zhegrova, potrebbe invece sfumare.

Il calciatore kosovaro del Lille resta il primo nome per puntellare gli esterni ma la mancata cessione di Nico Gonzalez sta complicando il suo arrivo. A ciò si aggiunge il forte pressing del Marsiglia di Roberto De Zerbi, che ceduto Rowe è alla ricerca di un valido sostituto.

Stando agli ultimi rumors, l'OM avrebbe superato i bianconeri nella corsa al classe '99 e avrebbe messo sul piatto una cifra vicina ai 18 milioni per battere la concorrenza esterna e concludere la trattativa con il Lille. Al momento la Juve non ha la possibilità di rilanciare o pareggiare l'offerta dei francesi.

Il mancato arrivo di un altro esterno offensivo porterebbe gioco forza alla conferma di Nico Gonzalez. Per l'argentino, la Juventus non ha ricevuto offerte concrete dall'Atletico Madrid, per questo l'ex Fiorentina rischia seriamente di restare a Torino.

Per lui Tudor ha ormai cucito il ruolo di esterno, preferendo puntare per la trequarti su Conceicao e all'occorrenza Koopmeiners.