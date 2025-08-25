Secondo quanto riferito su X dal giornalista Sandro Sabatini, il duo composto da Jonathan David e Dusan Vlahovic potrebbe consentire alla Juventus di rinunciare in maniera definitiva all'acquisito di Kolo Muani, centravanti che il PSG non vorrebbe liberare per meno di 70 milioni di euro.

Juventus, Sabatini: 'I bianconeri col duo David e Vlahovic può rinunciare all'acquisito di Kolo Muani'

Il giornalista Sandro Sabatini, commentando sul proprio canale Youtube la vittoria per 2 a 0 della Juventus sul Parma, ha analizzato la situazione del club bianconero per quanto riguarda il reparto offensivo: "I giocatori scesi in campo sono quelli dell'anno scorso a parte uno, Jonathan David, acquisto fondamentale per caratteristiche tecniche e che forse in coppia con Vlahovic consente di rinunciare a un altro acquisto che la Juventus sta inseguendo ormai da mesi, cioè quello di Kolo Muani.

Ma andiamo con ordine analizzando quali sono le caratteristiche del canadese: parliamo del classico attaccante d'area di rigore, il bomber che mette la zampata, come è successo nel primo gol segnato al Parma. Un paragone molto rapido, molto veloce? Pippo Inzaghi. Ecco, Jonathan David facendo le giuste proporzioni, è un po' quel tipo di attaccante lì, quello che serviva alla Juventus perché Vlahovic invece non ha quelle caratteristiche. Secondo me quando poi dovesse mancare uno tra Conceicao e Yildiz e se il serbo dovesse restare alla Juventus, i due potrebbero anche giocare assieme e potrebbe venire fuori qualcosa di interessante. Però non corro troppo perché è evidente che la posizione del classe 2000 è ancora in bilico a una settimana dalla fine del mercato".

Sabatini ha concluso dicendo: "Perché parlo di Vlahovic? Perché entrare a un quarto d'ora dalla fine del match con la squadra in 10 per colpa dell'espulsione di Cambiaso, essere pronto a scatenarsi al galoppo per dialogare e ricevere poi l'assist di Yildiz, è da grande giocatore. Dusan Vlahovic non è il campionissimo che molti avevano immaginato all'inizio, forse me compreso, però sicuramente non è neanche quello di cui il club bianconero si deve disfare a tutti i costi. Ovviamente resta il problema del contratto che va in scadenza e dell'ingaggio indubbiamente molto alto".

Juve, i tifosi rispondono a Sabatini: 'David ha fatto scattare la scintilla in Vlahovic'

Le parole di Sabatini hanno acceso la discussione fra i tifosi della Juventus: "Sono del parere che David oltre a essere forte ha fatto scattare una scintilla a Vlahovic facendogli capire che o gioca bene come sa fare o se ne resta in panca.

E' già la seconda volta che dopo il gol di David arriva quello di Dusan" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "David può essere considerato un attaccante moderno, non è un centravanti vecchio stampo. A me ricorda tantissimo Totò Schillaci".