Secondo quanto riferito dal giornalista Ivan Zazzaroni alla trasmissione Tutti Convocati, Dusan Vlahovic non vorrebbe lasciare la Juventus in questa stagione. Inoltre, stando sempre alle parole di Zazzaroni, i bianconeri non avrebbero in mano nessuna trattativa per Nico Gonzalez.

Calciomercato Juve, Zazzaroni: 'Vlahovic non vuole muoversi e per Nico non c'é una trattativa'

Il mercato sta entrando nella sua fase conclusiva e i prossimi 4 giorni potrebbero essere determinanti per diversi club. Fra questi si annovera la Juventus, società che sta cercando di sistemare almeno un paio di tasselli per avere spazio di manovra e liquidità utili a chiudere altrettanti colpi in entrata.

Sui movimenti in uscita del club bianconero ha quindi parlato ai microfoni della trasmissione Tutti Convocati il giornalista Ivan Zazzaroni: "Vlahovic non vuole muoversi. C'è stato un contatto col Milan ma gli hanno presentato delle cifre che volevano dire lascia stare. Non c'è mai stata una trattativa, come anche per Nico Gonzalez con l'Atletico Madrid".

Se le parole di Zazzaroni venissero confermate dagli avvenimenti dei prossimi giorni, la Juventus potrebbe quindi trovarsi due grane non indifferenti da risolvere: la prima, trattenere per un'intera stagione un attaccante con il contratto in scadenza nel 2026 e uno stipendio da 12 milioni di euro netti come Dusan Vlahovic. Un salasso a livello economico che potrebbe essere aggravato dal possibile ritorno di Randal Kolo Muani, attaccante del PSG che dovrebbe rientrare alla Continassa in un'operazione da 60 milioni di euro complessiva.

La seconda, la mancata uscita di Nico Gonzalez, che impedirebbe alla Juventus di poter investire su un nuovo esterno di sinistra. Edon Zhegrova del Lille arriverebbe infatti solo se prima Damien Comolli riuscisse a cedere l'argentino per una somma vicina ai 25 milioni di euro. Un compito non semplice sia per la mancanza di tempo sia per l'assenza di corteggiatrici per l'ex Fiorentina.

Zazzaroni ha poi parlato del Milan: "Nkunku non risolve, Allegri voleva il centravanti e lui non è quello che cercava, non hanno preso la mezzala che serviva e vediamo che faranno col difensore".

Nkunku, versatilità e visione del gol per Allegri

Christopher Nkunku è un calciatore versatile, capace di ricoprire diversi ruoli offensivi grazie alla sua tecnica e all’intelligenza tattica.

Cresciuto calcisticamente nel Paris Saint-Germain e affermatosi poi al Lipsia, si distingue per rapidità, dribbling stretto e capacità di muoversi tra le linee, risultando pericoloso sia come trequartista che come seconda punta o esterno offensivo.

Ha un buon senso dell’inserimento e sa attaccare la profondità, ma è anche abile nel rifinire l’azione con assist precisi. I numeri sotto porta non sono tuttavia scintillanti, specie quelli degli ultimi anni: col Chelsea ha giocato in tutto 62 gare firmando 18 gol.