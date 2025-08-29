L’estate bianconera è stata dominata dalle indiscrezioni sul futuro di Dusan Vlahovic. Per settimane il centravanti serbo è stato al centro di voci di mercato, accostato a diversi club europei pronti ad approfittare di una situazione contrattuale non del tutto chiara. Tra ipotesi di cessione e trattative mai realmente decollate, l’impressione diffusa era che l’avventura di DV9 alla Juventus potesse giungere al termine già in questa sessione estiva. E invece, non è accaduto.

Secondo quanto riportato da La Stampa, lo scenario potrebbe arricchirsi di ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.

Il giocatore e il suo agente, infatti, sarebbero pronti – forse un po’ a sorpresa – a riaprire i dialoghi con la dirigenza juventina per discutere di un possibile rinnovo di contratto.

Vlahovic verso la permanenza

L’attuale accordo scade il 30 giugno 2026, una data che fino a poco tempo fa appariva come un ostacolo più che come una garanzia. Ora, invece, Vlahovic starebbe valutando la possibilità di prolungare la sua esperienza a Torino, magari con una spalmatura dell’ingaggio per venire incontro alle esigenze del club.

In ogni caso almeno per questa stagione Vlahovic resterà e a dissipare gran parte dei dubbi ci ha pensato Damien Comolli, dirigente della Juventus, che nelle ultime ore ha voluto tracciare una linea chiara spiegando che al 99% il giocatore rimarrà a Torino.

Una dichiarazione che suona quasi come un punto esclamativo al termine di un tormentone estivo e che restituisce serenità all’ambiente.

Se poi alla fine del mercato dovesse arrivare il rinnovo sarebbe segnale importante, perché significherebbe non solo escludere il rischio di una partenza a parametro zero tra due anni, ma anche ribadire la volontà del giocatore di essere parte integrante del progetto tecnico e sportivo dei bianconeri. Vlahovic, sin dal suo arrivo dalla Fiorentina, ha vissuto stagioni fatte di momenti esaltanti e periodi meno brillanti, con critiche e rilanci continui. Quest’estate, più che mai, l’addio sembrava scontato, ma le circostanze hanno preso una piega diversa.

Vlahovic verso la panchina

Nel frattempo, però, il campionato incombe e la squadra di Igor Tudor è chiamata a pensare al campo. Nel prossimo turno i bianconeri sfideranno il Genoa. Stando alle ultime indicazioni, Vlahovic dovrebbe partire dalla panchina: la maglia da titolare nel ruolo di centravanti sarà infatti affidata a Jonathan David, con Francisco Conceição e Kenan Yildiz schierati alle sue spalle per supportarlo nella manovra offensiva.

Il vero nodo di formazione riguarda invece la fascia sinistra, dove Tudor non ha ancora sciolto le riserve sull'impiego di Andrea Cambiaso.