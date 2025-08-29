Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riferite su Youtube dal giornalista Gianni Balzarini, il Milan avrebbe formulato un'offerta per l'acquisizione di Dusan Vlahovic della Juventus di appena 2 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Balzarini: 'So che il Milan ha offerto ai bianconeri 2 milioni di euro per Vlahovic'

Il giornalista Gianni Balzarini ha parlato della Juventus e di una proposta che il club bianconero avrebbe ricevuto dal Milan per Dusan Vlahovic: "I procuratori ti fanno sapere o ti dicono quello che vogliono loro, ma questo è un giochetto che conosciamo da sempre.

Usano il giornalista, che sia televisivo, radiofonico, carta stampata o quant'altro per far valere le loro strategie, le loro verità. Per cui noi non sappiamo cosa sia successo nella testa di Dusan Vlahovic che era effettivamente sul punto di volere il Milan. A proposito dei rossonero, so che c'é stata un'offerta vera e propria molto al ribasso messa sul piatto da Igli Tare e da quello che ho saputo era da 2 milioni di euro".

Balzarini ha proseguito: "Un'offerta bassissima per far fronte al discorso dell'ingaggio. So che può sembrare una presa in giro ma il Milan era disposto a tirar fuori 2 milioni, manifestando la propria volontà di investire o sul cartellino o sull'ingaggio. Questo è quello che mi è stato detto.

C'é stata poi un'offerta successiva? No. Molto semplice. Ecco perché Dusan Vlahovic ha una percentuale del 99% come ha detto Comolli di rimane. Perché si è tenuto un margine dell'1%? Ma perché non si sa mai effettivamente quello che può succedere da oggi a lunedì, il giorno della chiusura del mercato. Ci possono essere accelerazioni improvvise, possono saltare fuori situazioni improvvise. Noi non possiamo sapere cosa frulla nella testa".

Il giornalista ha infine concluso il suo video parlando di un profilo che avrebbe sfiorato il club bianconero: "Sancho era a un passo dalla Juventus e adesso la verità sta venendo fuori. Il nodo quale era? La buona uscita da 6-7 milioni e la conferma viene dal fatto che il calciatore nel frattempo non si è accordato con nessun'altra squadra.

Si era parlato della Roma e se i giallorossi contribuiranno con lo United questa buonuscita l'inglese andrà nella Capitale. La Juve non voleva pagare certe cifre, così come non ha voluto pagare la buona uscita di Vlahovic nel caso in cui il serbo fosse andato al Milan".

Juventus, Vlahovic sempre più vicino a restare in bianconero

La Juventus e Vlahovic, seguendo le parole di Balzarini e quelle dette ieri da Comolli, potrebbero davvero continuare insieme in questa stagione. Le parti, avranno quindi un anno per decidere cosa fare e non si escluderebbe persino un rinnovo a sorpresa fra l'attaccante serbo e il club piemontese.