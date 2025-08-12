La Juventus si trova in una situazione delicata sul fronte mercato, con il nodo legato al futuro di Dusan Vlahovic che continua a restare irrisolto. Il tempo passa, le voci si rincorrono, ma per il momento non si registrano movimenti concreti. La vicenda ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, soprattutto dopo le parole di Gianni Balzarini, che sul suo canale YouTube ha espresso un’opinione molto netta sulla questione.

Secondo il giornalista, infatti, in caso di addio il centravanti serbo potrebbe chiedere alla società bianconera una cospicua buona uscita.

“Dovrà essere bravo Comolli a tenere duro su determinati aspetti della vicenda, come ad esempio quello della buona uscita, che io continuo a considerare una roba assurda a quelle cifre. Cioè una buona uscita di 5 milioni a lui e 5 milioni al procuratore. È, lasciatemelo dire, un furto. È un furto. È un furto legalizzato perché comunque ci sta che lo chiedano”.

Situazione bloccata

Balzarini non ha usato mezzi termini, definendo l’eventualità “un furto legalizzato” e sottolineando come la richiesta, se confermata, sarebbe del tutto fuori misura rispetto al contesto. La sua analisi mette in luce non solo la questione economica, ma anche un problema di principio: un club come la Juventus, secondo il giornalista, dovrebbe evitare di piegarsi a richieste simili.

Sul piano temporale, Balzarini prevede che la trattativa per la cessione di Vlahovic potrebbe protrarsi ancora a lungo. “Ecco, io credo, come vi dico da tempo, dovremmo andare oltre il ferragosto, abbondantemente oltre il ferragosto, per risolvere la questione. Vlahovic non è possibile che rimanga la Juventus, un giocatore che si comporta anche in questa maniera fregandosene della figura, cioè non esiste, non esiste che rimanga alla Juventus, non esiste, non ci sono più le condizioni, non ci sono più tante tante cose, però il Milan è rimasto l’ultimo baluardo, a meno che non spunti qualcuno proprio sul finale”.

Le parole del giornalista lasciano intendere che la pista più concreta per il futuro del serbo sia attualmente rappresentata dal Milan, sebbene non si possa escludere l’inserimento di altri club nelle ultime battute del mercato.

La tensione attorno alla questione non è solo legata all’aspetto tecnico, ma anche alla gestione dell’immagine e alla coerenza del progetto societario.

Si cerca una sistemazione per Douglas Luiz

Parallelamente alla situazione Vlahovic, la Juventus deve affrontare un altro tema di mercato: la possibile cessione di Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano ha richieste concrete dalla Premier League, ma al momento non si registrano accelerazioni. L’incertezza attuale ha spinto Igor Tudor a valutare soluzioni alternative sul campo, sperimentando il giocatore in un ruolo più avanzato nell’amichevole contro il Borussia Dortmund.

L’idea del tecnico croato è quella di sfruttare al meglio Douglas Luiz finché resterà a Torino, ma la speranza della dirigenza resta quella di monetizzare la sua partenza.

L’eventuale cessione, infatti, potrebbe aprire la strada all’arrivo di Matt O’Riley, centrocampista danese su cui la Juventus ha già chiesto informazioni. Il giocatore, dal canto suo, sarebbe in attesa di una chiamata ufficiale.

In casa bianconera, dunque, i prossimi giorni saranno decisivi per capire come evolveranno queste due trattative cruciali, destinate a influenzare in maniera significativa il futuro immediato della squadra.