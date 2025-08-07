La Juventus ha un obiettivo chiaro e prioritario per il reparto offensivo: riportare a Torino Randal Kolo Muani. Lo ha rivelato Fabiana Della Valle sul suo canale YouTube, svelando i piani della società bianconera e soprattutto la volontà di Igor Tudor, che ha espresso senza mezzi termini il suo desiderio di allenare ancora l’attaccante francese. “Nella testa della Juventus c’è Kolo Muani e solo Kolo Muani, quindi gli altri nomi che circolano di attaccanti non prendeteli in considerazione perché Tudor ha chiesto espressamente il francese che ha imparato ad apprezzare con il tempo alla Juve”, ha dichiarato la giornalista.

Le parole di Della Valle

Il centravanti, rientrato al Paris Saint-Germain dopo il prestito di sei mesi in bianconero, è attualmente fuori dal progetto tecnico dei parigini e si allena separatamente rispetto al gruppo. Una situazione che potrebbe agevolare la trattativa, anche se al momento il club francese non ha intenzione di abbassare le proprie richieste economiche. La Juventus è alla finestra, consapevole che il calciatore vuole fortemente tornare in Italia. “La Juve comunque ha degli obiettivi ben precisi e uno di questi è Randal Kolo Muani, giocatore del PSG che è stato in prestito alla Juventus negli ultimi 6 mesi, da gennaio fino al a luglio, primi di luglio fino al Mondiale per Club e che adesso è tornato in Francia dove si sta comunque allenando a parte con le riserve perché è considerato fuori progetto, che vuole tornare alla Juve e che la Juve vuole riprendersi”, ha aggiunto Fabiana Della Valle.

Il club bianconero ha apprezzato l’impatto del francese nella seconda parte della scorsa stagione e ritiene che ora possa offrire un contributo ancora maggiore. Anche il tecnico croato, arrivato a stagione in corso, ha imparato a conoscerne e valorizzarne le qualità, ritenendolo perfettamente funzionale al suo progetto tattico.

Mercato bloccato

Nel frattempo, la Juventus continua a monitorare altre opportunità di mercato, ma come per molti club italiani, tutto sembra al momento bloccato. La fase di stallo è evidente: pochi affari conclusi, tante trattative in attesa e un occhio alle uscite. In casa bianconera, infatti, c’è l’intenzione di alleggerire la rosa prima di affondare il colpo per nuovi innesti.

Fabiana Della Valle ha tracciato un quadro chiaro dei tempi del mercato estivo: “Resto comunque convinta che tutto si farà nelle ultime due settimane, quindi più o meno con la riapertura, la ripresa del campionato, il mercato avrà un’accelerazione perché comunque in Italia la maggior parte delle squadre è ferma, non ci sono tanti soldi e quindi si vanno a cercare soprattutto gli scontenti”.