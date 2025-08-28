In queste ore si sta diffondendo la notizia che vede la Juventus vicina ad accontentare le richieste del PSG per l’acquisizione a titolo definitivo di Randal Kolo Muani. I bianconeri avrebbero messo sul piatto un’offerta da 10 milioni per il prestito oneroso più 50 per l’obbligo di riscatto da versare nella successiva sessione estiva. Un’operazione rilevante dal punto di vista economico, che starebbe dividendo il popolo bianconero sul web.

Juventus, una larga fetta del pubblico bianconero considera eccessivo l'investimento per Kolo Muani

Molti tifosi della Juventus si stanno riversando sui social per esprimere il proprio pensiero sull'investimento che il club bianconero sembrerebbe essere disposto a fare per Kolo Muani e non tutti stanno prendendo bene l'eventuale ritorno del francese, soprattutto alle condizioni di cui si parla.

Il tema preponderante, per una larga fetta del popolo bianconero, resta quello del prezzo con il quale il bomber tornerebbe a Torino: "Kolo Muani a 60 milioni è una rapina, soldi buttati. Non vale più di 40 milioni. Piuttosto mi tengo Vlahovic fino a fine stagione e, intanto, cerco un attaccante per l'anno prossimo. Magari facendo uno scouting come si deve e senza spendere cifre folli", sostiene con forza un utente su X. Un altro aggiunge: "Quindi stiamo prendendo Kolo Muani alle condizioni del PGS? Cinque milioni l’anno scorso, cinque quest’anno, 50 il prossimo per un totale di 60 milioni. Una follia totale. Ora aspettiamoci anche il regalo di Vlahovic al Milan, che con i suoi gol ci estrometterà dalla Champions".

Juventus, tanti bianconeri si schierano in difesa di Kolo Muani: 'È un attaccante che fa reparto da solo come nessuno'

Come di norma nei social, se da una parte si possono leggere tanti detrattori dell'operazione che vedrebbe il ritorno di Kolo Muani a quelle cifre, dall'altra se ne possono leggere altrettanti che si esaltano di fronte a una trattativa che ai giorni d'oggi non avrebbe potuto avere altri epiloghi. "Io credo che, nella pochezza tecnica della Juve fra difesa e centrocampo, si sottovaluti fin troppo l’importanza di avere un attaccante autosufficiente come Kolo Muani. Né Vlahovic (se resta) né David lo sono. E potrà giocare anche al posto di Conceição o Yildiz", scrive un utente su X ottimista.

Un altro sottolinea: "Vi cambio la prospettiva, amici/e bianconeri a cui non va mai bene alcunché: in questo mercato, con 60 milioni ti porti a casa Kolo Muani e Jonathan David e possibilmente eviti di lasciare a zero un giocatore che ti pesa ancora oltre 40 milioni a bilancio. Ho visto di peggio".