Lo scorso gennaio la Juventus aveva deciso di puntare su Renato Veiga, giovane talento portoghese classe 2003, che nei mesi trascorsi a Torino è riuscito a integrarsi in maniera eccellente nello scacchiere bianconero. La sua esperienza, seppur breve, ha lasciato buone sensazioni sia all’ambiente juventino che al calciatore stesso, tanto che il suo nome torna prepotentemente al centro delle discussioni di mercato.

Attualmente Veiga è ancora di proprietà del Chelsea, ma il suo futuro rimane in bilico. Il club londinese, infatti, non sembra intenzionato a trattenerlo e lo considera tra i giocatori in uscita.

In questo scenario, il ritorno alla Juventus non è affatto da escludere. A parlarne è stato Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, che ha fatto il punto della situazione: “Continuiamo a parlare di Juventus perché c’è un altro nome di cui vogliamo discutere che è quello di Renato Veiga, perché Renato Veiga è ancora sul mercato, resta sul mercato, resta in uscita per quanto riguarda i piani del Chelsea. In queste ore vi abbiamo raccontato attraverso i nostri canali social, quelli di Fabrizio e quelli miei, di come Renato Veiga sia in trattative con il Villareal, perché il Villareal sta cercando un difensore con quelle caratteristiche, ma l’operazione a livello economico è complicata.

Vediamo, vediamo se in queste ultime due settimane di mercato la Juventus tornerà sul mercato alla ricerca di un difensore, qualora dovesse farlo e qualora Renato Veiga dovesse essere ancora disponibile senza una squadra sicura alle sue spalle, occhio alla Juventus perché Renato Veiga si è trovato molto bene in questa sua esperienza in bianconero, in questi 5 mesi della scorsa stagione”.

Attenzione al nome di Veiga

Il giornalista ha dunque confermato come l’ipotesi di un ritorno in bianconero di Renato Veiga resti viva, a patto che la Juventus si muova concretamente e che nel frattempo non si sblocchi la trattativa con il Villarreal. La chiave di tutto sembra essere legata alle eventuali cessioni in difesa: se uno dei centrali bianconeri dovesse partire, Veiga diventerebbe un’opzione concreta.

Un altro aspetto importante evidenziato da Moretto riguarda la disponibilità del giocatore a tornare a Torino. Non ci sarebbero dubbi sulla sua preferenza: “Quindi, insomma, il calciatore aprirebbe e darebbe massima priorità alla Juventus. Bisogna però capire se arriverà effettivamente una mossa da parte della Juventus nei suoi confronti. Vi racconteremo e vi aggiorneremo in merito”. Parole che non lasciano spazio a interpretazioni: Veiga considera la Juventus come la destinazione ideale, pronto a dare priorità assoluta al club bianconero.

Douglas Luiz vicino all’addio

Nel frattempo, in casa Juventus tiene banco un’altra operazione di mercato molto rilevante. Douglas Luiz, arrivato solo pochi mesi fa a Torino, sembra già prossimo alla cessione.

Il centrocampista brasiliano, infatti, è vicinissimo al Nottingham Forest. L’affare dovrebbe chiudersi sulla base di circa 40 milioni di euro, una cifra che consentirebbe alla società bianconera di registrare una plusvalenza significativa e liberare spazio salariale.

Con la partenza ormai probabile di Douglas Luiz, la Juventus potrà tornare a concentrarsi su nuovi obiettivi di centrocampo. In cima alla lista di Damien Comolli sembra esserci Matt O’Riley. Il danese, attualmente al Brighton, viene visto come il rinforzo ideale per la trequarti bianconera. Giocatore tecnico, con visione di gioco e capacità di inserimento, O’Riley rappresenterebbe un profilo perfetto per dare qualità e fantasia alla manovra offensiva.

Il suo arrivo, però, dipende a tutti gli effetti dalla cessione di Douglas Luiz: solo una volta concretizzato il trasferimento del brasiliano la Juventus potrà affondare per il centrocampista danese. I tifosi bianconeri attendono dunque sviluppi sia sul fronte delle uscite che su quello delle entrate, con un mercato che nelle ultime settimane potrebbe regalare più di una sorpresa.