Livano Comenencia è pronto a diventare un nuovo giocatore dello Zurigo. La Juventus Next Gen ha definito l’accordo con il club svizzero per la cessione dell’esterno classe 2004, che lascia Torino dopo due stagioni in cui si è messo in mostra come uno dei protagonisti della seconda squadra bianconera.

Con la maglia della Juventus Next Gen, il giovane olandese ha totalizzato 70 presenze, realizzando 3 gol e servendo 8 assist: numeri che hanno attirato l’attenzione di diversi club. Tra questi, anche Cesena e Pescara avevano mostrato interesse, ma alla fine è stato lo Zurigo a spuntarla.

Il Zurigo per rilanciarsi sceglie Comenencia

Il club svizzero, che milita in Super League, punta su Comenencia per rafforzare il proprio organico in vista della nuova stagione. Dopo l’ottavo posto ottenuto lo scorso anno, l’obiettivo della squadra biancoblù è quello di alzare il livello e tornare a competere per le posizioni di vertice. L’ultima volta che lo Zurigo ha conquistato il titolo risale al 2022, ma con avversarie come il Basilea e altre contendenti agguerrite, l’impresa si preannuncia tutt’altro che semplice.

Il punto sul mercato della Juventus Next Gen

La Juventus Next Gen è stata particolarmente attiva sul mercato, sia in entrata che in uscita, con l’obiettivo di rinnovare e rafforzare la rosa in vista della nuova stagione.

Tra gli acquisti spiccano i nomi di Van Aarle dal FC Eindhoven, Moruzzi dal Pescara, Makiobo dal Club Brugge e diversi giovani interessanti provenienti da club italiani e stranieri, come Di Biase (Pergolettese), Florea (Estoril) e Pecorino (Frosinone). Numerosi anche i ritorni da prestiti, come quelli di Sersanti e Compagnon, mentre il club ha puntato su profili promettenti come Faticanti (Lecce) e Mangiapoco (Giana Erminio).

Sul fronte cessioni, la squadra ha salutato diversi elementi in uscita, tra cui Faticanti (passato in prestito al Lecce), Luis Semedo (Sunderland), Afena-Gyan (Cremonese) e Papadopoulos (Genoa). Si registrano anche movimenti in prestito e a titolo definitivo verso club di Serie B, Serie C e campionati esteri, come Nongi al Kocaelispor, Compagnon al Venezia e Villa al Padova.

Un mercato dinamico, con l’intento di costruire una rosa competitiva e al tempo stesso valorizzare i giovani in prospettiva futura.

Il calendario della Juventus Next Gen

La Juventus NG si appresta ad affrontare il primo impegno ufficiale domenica 17 agosto contro il Novara nella Coppa Italia Serie C. Il 23 agosto ci sarà invece l'esordio in campionato contro il Carpi per poi esordire in casa contro il Livorno il 30 agosto.

Quest'anno la Juventus Next Gen militerà nel girone B, mentre l'Inter Next Gen sarà nel girone A e l'Atalanta Next Gen sarà nel girone C.