La Juventus è entrata negli ultimi giorni di mercato con diverse questioni ancora da risolvere, e una delle più delicate riguarda il futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, protagonista con il gol decisivo contro il Parma, è tornato al centro delle voci di mercato. Il suo rendimento resta sotto i riflettori, ma il nodo principale rimane la sua situazione contrattuale. In molti, dopo la sua ultima prestazione, ipotizzano che alla fine possa restare a Torino.

Paolo Paganini, giornalista attento alle dinamiche di mercato, ha lanciato un segnale importante attraverso i suoi canali social.

Su X ha scritto: “Mah… vuoi vedere (come ho già scritto) che la Juventus proverà a rinnovare il contratto di Vlahovic”. Una frase che ha subito acceso il dibattito tra i tifosi bianconeri, divisi tra chi considera il rinnovo la soluzione più logica e chi, invece, ritiene che la cessione sia inevitabile, soprattutto alla luce dell’elevato ingaggio del centravanti.

Il Milan insiste per Vlahovic

Gli estimatori per DV9 non mancano, e tra questi si sarebbe inserito anche il Milan. Lo stesso Paganini ha rivelato un dettaglio che ha sorpreso molti: “Caso strano, Allegri lo vuole a tutti i costi al Milan”. Una voce che, se confermata, aprirebbe scenari clamorosi, con il serbo che potrebbe ritrovarsi a vestire la maglia rossonera dopo aver guidato l’attacco della Juventus.

Tuttavia, l’ostacolo principale resta rappresentato dal contratto di Vlahovic. L’attaccante percepisce un ingaggio da 12 milioni di euro netti a stagione, una cifra che il Milan difficilmente potrebbe sostenere. Anche la Juventus, dal canto suo, si trova davanti a un bivio: non può permettersi di trattenere un calciatore con uno stipendio così elevato senza avere la certezza di un prolungamento. Il rischio, in caso contrario, sarebbe di perdere Vlahovic a parametro zero nel 2026, eventualità che a Torino vogliono assolutamente evitare.

Nei prossimi giorni sarà fondamentale capire la direzione che prenderanno le trattative. Da una parte, c’è la possibilità di un rinnovo con la Juventus, che darebbe stabilità al progetto e a Tudor garantirebbe la continuità del suo bomber.

Dall’altra resta aperta la porta di una cessione, con il Milan pronto a sondare il terreno, ma costretto a confrontarsi con le difficoltà economiche legate all’ingaggio del giocatore.

Si pensa già al Genoa

Intanto, sul campo, Igor Tudor non perde tempo e già prepara la sfida contro il Genoa. Una partita importante per dare seguito ai risultati positivi e consolidare la crescita della squadra. Per l’occasione, però, il tecnico croato dovrà rinunciare ad Andrea Cambiaso, squalificato. Una defezione che costringerà lo staff tecnico a rivedere le scelte sugli esterni.

La soluzione più naturale sembrerebbe l’inserimento di Filip Kostić, che darebbe spinta e qualità sulla corsia sinistra. Un’altra ipotesi riguarda l’adattamento di Weston McKennie, più duttile, ma meno incisivo in fase offensiva.

Ma attenzione alla variabile rappresentata da Kelly: Tudor potrebbe optare per una retroguardia a tre composta da Gatti, Bremer e Kalulu, con l’inglese schierato sulla fascia sinistra e João Mario sull’out di destra.

Scelte che verranno valutate nei prossimi allenamenti, ma che testimoniano come la Juventus sia già concentrata sul presente, senza perdere di vista un futuro che passa inevitabilmente anche dalle decisioni sul caso Vlahovic.