La Juventus sta vivendo giorni intensi di mercato, con diverse operazioni in sospeso e la necessità di sbloccare alcune situazioni prima della chiusura ufficiale. Il nome più caldo in uscita resta quello di Nico Gonzalez, attorno al quale si stanno concentrando le attenzioni della dirigenza bianconera. L’argentino non è considerato incedibile e la sua eventuale cessione permetterebbe di aprire nuove possibilità in entrata, consentendo al club di Torino di intervenire con maggiore decisione su alcuni obiettivi.

Alfredo Pedullà, sul suo canale YouTube, ha fatto il punto sulla situazione della Juventus e delle sue mosse di mercato, sottolineando come il club abbia una strategia chiara e come uno dei nomi più seguiti resti quello di Edon Zhegrova, esterno offensivo del Lille che piace da tempo alla società.

Le parole del giornalista spiegano bene la direzione intrapresa: “La strada della Juventus è semplice, dal mio punto di vista. Zhegrova sarebbe un grande colpo. Si tratta di capire se, per Nico Gonzalez, la Juve può andare fino in fondo, strappando non soltanto una formula, ma anche un prezzo, una cifra che ti consenta di non fare un bagno”.

Le parole di Pedullà

Il nodo principale resta, quindi, la cessione dell’argentino, da cui potrebbe dipendere il possibile arrivo dell’esterno kosovaro. Pedullà ha infatti evidenziato come la Juventus stia lavorando per trovare la soluzione più adeguata: “Siamo su questa strada, stanno lavorando. Io sinceramente Zhegrova lo prenderei a prescindere perché potrebbe essere un rimpianto, anche perché lui sta aspettando.

Ricordatevi che, sul mercato, si aspetta finché si può, ma poi se non si può aspettare si può anche salutare. Lui chiaramente vede nella Juventus un’opportunità straordinaria di carriera, uno step ulteriore per raggiungere soddisfazioni personali”.

Il profilo di Zhegrova intriga molto la Juventus, soprattutto per la sua capacità di saltare l’uomo e di garantire soluzioni offensive diverse. Si tratta di un calciatore che, per caratteristiche, potrebbe integrarsi bene nel sistema di gioco dei bianconeri e che rappresenterebbe un investimento di prospettiva. Tuttavia, senza una cessione significativa, l’operazione resta complicata.

Kolo Muani in standby

La Juventus, intanto, continua a monitorare con attenzione anche la situazione legata a Randal Kolo Muani.

Il francese, già passato a Torino lo scorso gennaio in prestito, ha espresso la volontà di tornare in bianconero. Il club sta trattando con il Paris Saint-Germain, ma per ora la posizione dei parigini resta rigida: chiedono una cifra elevata per lasciar partire il giocatore, mentre la Juventus punta a ottenere uno sconto o a inserire formule più vantaggiose. La trattativa, almeno per il momento, non si è sbloccata.

La volontà del calciatore potrebbe però giocare un ruolo importante. Kolo Muani spinge per tornare a Torino e attende segnali positivi, pronto a cogliere al volo l’occasione. Dalla parte della Juventus c’è la consapevolezza che rinforzare l’attacco con un giocatore di quel livello sarebbe un passo decisivo per alzare la qualità della rosa.

Il tempo stringe e i margini di manovra sono sempre più ridotti. Le prossime giornate si annunciano decisive per capire se la Juventus riuscirà a piazzare Nico Gonzalez, sbloccare l’affare Zhegrova e, allo stesso tempo, tenere viva la pista Kolo Muani. Una partita a scacchi che si giocherà fino all’ultimo minuto disponibile di mercato.