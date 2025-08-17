La Juventus, in questo finale di mercato, sta valutando la possibilità di rinforzare il reparto offensivo con un nuovo esterno. Nelle ultime ore è emerso un nome che interessa la dirigenza bianconera, conosciuto molto bene da Damien Comolli: si tratta di Edon Zhegrova, ala kosovara classe 1999 in forza al Lille. A parlarne è stato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, svelando i primi contatti tra la società torinese e l’entourage del giocatore.

Secondo il giornalista esperto di calciomercato, infatti, “la Juventus è interessata alla questione Zhegrova, è un giocatore che Comolli conosce molto bene.

La Juve ha programmato un contatto con gli agenti nei prossimi giorni. La prossima settimana la Juventus e gli agenti di Zhegrova si confronteranno per capire se procedere o meno nella questione”. Un’indicazione precisa che conferma come il club abbia acceso i riflettori sul talento del Lille, già protagonista di ottime stagioni in Ligue 1.

Concorrenza del Marsiglia

Romano ha poi aggiunto ulteriori dettagli, sottolineando come l’operazione sia ancora in fase embrionale: “La Juventus non ha fatto un’offerta ma è in contatto con gli agenti di Edon Zhegrova, giocatore su cui il Marsiglia è molto forte da giorni. Il Marsiglia ha già fatto una proposta importante al giocatore e sta trattando con il Lille.

L'OM sta spingendo tantissimo per regalarlo a Roberto De Zerbi. Anche la Juventus, però, ha chiamato, ci sta lavorando, ha preso informazioni sulle condizioni dell’operazione, sia lato giocatore che lato club. Zhegrova è un esterno molto forte, è stato vicino al Napoli in passato: a gennaio era la prima idea del Napoli per sostituire Kvaratskhelia”.

Il Marsiglia, dunque, rappresenta al momento il principale concorrente per l’acquisto di Zhegrova, con un’offerta già sul tavolo e una trattativa ben avviata con il Lille. La Juventus, invece, si trova ancora nella fase dei sondaggi esplorativi, volta a comprendere i margini per un’eventuale trattativa.

Nico Gonzalez in uscita

Il possibile approdo dell’esterno kosovaro a Torino, però, è legato in maniera diretta al futuro di Nico Gonzalez.

L’argentino, arrivato solo un anno fa, potrebbe lasciare i bianconeri già in questa sessione di mercato. Romano ha chiarito che la questione Nico Gonzalez diventa centrale: "Se ne parla poco, ma l’Atletico sta continuando a lavorare a fari spenti, per provare a capire se può raggiungere un accordo con la Juve. Il giocatore andrebbe molto volentieri all'Atletico Madrid anche in ottica mondiale. Al momento la questione che riguarda Nico Gonzalez va avanti, senza ancora un accordo definitivo. Vedremo se si raggiungerà un accordo, ma Zhegrova è un giocatore nella lista della Juve”.

In sostanza, la Juventus segue con attenzione Zhegrova, ma non potrà affondare il colpo senza prima una cessione pesante.

L’eventuale addio di Nico Gonzalez libererebbe lo spazio tecnico ed economico necessario per tentare l’assalto all’esterno del Lille. Nel frattempo, il Marsiglia resta in vantaggio nella corsa, ma i bianconeri hanno avviato i primi contatti e potrebbero inserirsi concretamente nei prossimi giorni.