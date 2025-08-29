Dusan Vlahovic è sempre più vicino alla permanenza.

Dopo le dichiarazioni del direttore generale Comolli - "Al 99% resterà con noi"- , il bomber serbo sembrerebbe destinato a proseguire la propria esperienza alla Vecchia Signora, il tutto nonostante il contratto in scadenza nel 2026.

Uno scenario che starebbe clamorosamente inducendo l'entourage del calciatore a proporre alla società bianconera un'ipotesi di rinnovo del contratto anche dopo il termine naturale, previsto come già accennato per il prossimo anno.

Capitolo Vlahovic, l'entourage starebbe pensando al rinnovo

Il calciomercato è quasi chiuso e Dusan Vlahovic è ancora un calciatore della Juventus. Una sua permanenza non è a questo punto da escludere, appare anzi molto probabile, ecco che gioco forza sia l'entourage del calciatore che il club stanno facendo delle valutazioni.

Il primo sarebbe rimasto sorpreso dall'assenza di reali offerte, la società potrebbe invece prendere in considerazione di appianare le divergenze createsi negli ultimi mesi per non perdere il calciatore a 0 nel 2026.

L'unica soluzione sarebbe dunque quella di lavorare ad un rinnovo, che ad oggi appare però molto complesso. Il serbo percepisce infatti 12 milioni netti, e la sensazione è che dovrà dare una bella sforbiciata alla cifra, fino quasi alla metà perchè si pongano le condizioni per proseguire la propria avventura a Torino.

La Juventus lavora anche all'affare Kolo Muani ma spunta l'ipotesi Nicolas Jackson del Chelsea

Parallelamente, la Juventus sta lavorando anche all'affare Kolo Muani in merito al quale i dirigenti della Vecchia Signora si sarebbero dati una deadline: se entro oggi, al massimo domani, l'operazione non sarà definita o quanto meno virtualmente chiusa, vireranno su altri obiettivi.

L'accordo col PSG sembra già stato trovato sulla base di 60 milioni di euro totali (10 di prestito più 45-50 di obbligo di riscatto), ma le due società stanno ancora discutendo della struttura dei bonus.

Il tempo, a dirla tutta, stringe anche per i francesi, che rischiano di dover avere a che fare con la permanenza di un calciatore fuori rosa che percepisce 8 milioni di euro l'anno.

Se la Juventus non definirà l'affare potrebbe virare su altri obiettivi: al riguardo si sta facendo sempre più insistente la candidatura di Nicolas Jackson del Chelsea, che costa però almeno 40 milioni di euro e su cui sarebbe già forte l'interesse del Bayern Monaco.