In casa Juventus il calciomercato non è ancora chiuso e gli ultimi giorni si preannunciano particolarmente intensi. Nonostante una rosa che appare già competitiva, la società continua a valutare possibili uscite e nuovi innesti, con un’attenzione particolare al reparto offensivo. Tra i nomi più discussi c’è senza dubbio quello di Dusan Vlahovic, attaccante serbo che da tempo è al centro di voci e indiscrezioni.

Secondo alcune fonti, provenienti da ambienti vicini al Milan, ci sarebbe un interesse rossonero per la punta. Tuttavia, Ivan Zazzaroni, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto chiarire la situazione con parole nette: “Dusan non ha intenzione di lasciare Torino e si sta allenando come se dovesse rinnovare per 10 anni.

Rifiuta tutto”. Parole che non lasciano spazio a interpretazioni e che rafforzano l’idea che la Juventus, salvo clamorose sorprese, possa contare ancora su Vlahovic come perno centrale dell’attacco.

Le parole di Zazzaroni

Zazzaroni non si è limitato a commentare la posizione dell’attaccante serbo, ma ha parlato anche di un altro nome tornato in orbita Juventus, quello di Randal Kolo Muani. L’attaccante francese, già accostato ai bianconeri nei mesi scorsi, resta un profilo che stimola l’interesse della dirigenza. Sul punto, il giornalista ha chiarito: “Preciso che la Juve potrebbe anche spendere 70 milioni per Kolo, ritrovandosi così con tre centravanti e facendo pressione su Dusan”. Una prospettiva suggestiva, ma che si scontra con una difficoltà concreta legata ai costi dell’operazione.

Come lo stesso Zazzaroni ha aggiunto, l’ostacolo principale è rappresentato dall’ingaggio richiesto dal giocatore: “Ma non può reggere gli 8 milioni netti a stagione per 4 anni chiesti dal francese”.

Il tema economico resta centrale nella strategia bianconera. La Juventus, reduce da anni in cui la sostenibilità finanziaria è diventata prioritaria, non può permettersi operazioni che vadano a gravare eccessivamente sul monte ingaggi. Proprio per questo eventuali colpi in entrata dovranno essere bilanciati da uscite mirate, e già qualcosa si è mosso in tal senso.

Plusvalenza dalla cessione di Djaló

Nelle ultime ore, il club torinese ha ufficializzato la cessione di Tiago Djalò al Beşiktaş. L’operazione, definita per 3,5 milioni di euro, ha garantito una plusvalenza di 1,4 milioni, un segnale importante anche in ottica di bilancio.

Una scelta che libera spazio non soltanto a livello economico, ma anche tecnico, dato che il difensore portoghese non era riuscito a trovare continuità nella sua esperienza bianconera.

Adesso le attenzioni si spostano su altri due giocatori che potrebbero movimentare il finale di mercato della Juventus: Savona e Nico González. Il primo, difensore classe 2004 che si è fatto notare per solidità e margini di crescita, è finito nel mirino del Nottingham Forest, club di Premier League che sta valutando con interesse il suo profilo. L’argentino, invece, è seguito dall’Atletico Madrid, squadra che da tempo apprezza le sue caratteristiche di esterno offensivo rapido e imprevedibile.

In entrambi i casi, la Juventus non sembra intenzionata a svendere i propri calciatori.

La linea è chiara: le eventuali cessioni si concretizzeranno solo se le richieste economiche della società verranno rispettate. Il messaggio è stato ribadito più volte anche da ambienti vicini alla dirigenza, e appare evidente che la Juve non voglia indebolirsi senza un ritorno adeguato.

Il finale di mercato si preannuncia incandescente. Con Vlahovic saldo al centro dell’attacco, il sogno Kolo Muani sembra difficile da concretizzare per questioni di ingaggio, e possibili uscite che potrebbero portare nuove risorse, la Juventus si prepara a vivere giorni decisivi che potrebbero definire la fisionomia della squadra per l’intera stagione.