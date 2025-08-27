Secondo quanto riferito dall'opinionista Luca Gramellini su Youtube, la Juventus farebbe un grandissimo colpo di mercato piazzando a 18 milioni di euro al Nottingham Forest Nicolò Savona. Questo perché l'esterno proveniente dalla Next-Gen non avrebbe quelle qualità sufficienti per giocare da titolare nel club bianconero.

L'opinionista Luca Gramellini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e riferendosi alle indiscrezioni che vorrebbero la Juventus in aperto dialogo con il Nottingham Forest per Nicolò Savona ha detto: "Se il direttore generale del club bianconero Damien Comolli riuscisse a vendere l'esterno destro per 18 milioni di euro farebbe un capolavoro.

Lo dico anche se sono a favore dell'italianizzazione della rosa e rispetto a un calciatore straniero ne preferisco sempre uno nostrano, a patto però che sia di livello. Se devo prendere un italiano mediocre alla Juve solo per la sua nazionalità lo lascio dove sta. Savona, a mio modo di vedere e per quelle che sono le mie conoscenze a livello calcistico, è un giocatorino. So che questo termine per molti può essere offensivo ma nella squadra bianconera dei miei sogni, il classe 2003 non scenderebbe in campo mai, nemmeno come riserva".

Gramellini ha proseguito: "Dico questo perché sostengo che Savona sia un elemento che possa giocare in squadre di media-bassa classifica. A me piace vedere cose che altri magari non notano, come ad esempio il modo di calciare il pallone e non scorgo in Savona quelle caratteristiche che vidi subito in Dean Huijsen.

Dico questo perché ho già sentito qualcuno sottolineare come la Juventus con il classe 2003 rischierebbe di perdere un altro asset del livello dello spagnolo. Io credo che Savona non debba essere considerato un fenomeno soltanto perché gioca nel club bianconero e a volte bisognerebbe essere scevri da alcuni sentimentalismi e più razionali nel giudicare le qualità di un calciatore".

Juventus, i tifosi rispondono a Gramellini: 'Io con questi giovani opererei sempre con il prestito'

Le parole di Gramellini hanno scatenato la discussione fra i membri della sua community sul web: "In queste situazioni io opererei in prima battuta con dei prestiti, in modo che se crescono puoi capitalizzare, vendendoli a maggior prezzo" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Caro Luca, mi trovi d'accordo con il tuo pensiero; statisticamente credo che solo il 20% dei giocatori Next-gen potrà trovare posto in prima squadra, gli altri vanno venduti per generare cassa. Non credo possano neanche essere riserve, perché queste devono essere quasi allo stesso livello dei titolari".