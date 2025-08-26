Nelle scorse ore lo speaker esperto di calciomercato Edoardo Mecca ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale sottolinea come la Juventus non dovrebbe spendere più di 50 milioni di euro per acquisire dal PSG il centravanti francese Randal Kolo Muani.

Juventus, Mecca: 'Io non prenderei Kolo Muani a più di 50 milioni di euro'

In queste ore si sta spargendo la notizia di un rilancio che la Juventus avrebbe intenzione di fare per convincere il PSG a cedergli a titolo definitivo Kolo Muani. L'indiscrezione, che vorrebbe il club bianconero pronto a mettere sul piatto per l'attaccante francese ben 60 milioni di euro, è stata quindi commentata dallo speaker radiofonico Edoardo Mecca che su X ha sottolineato: "Io non prenderei Kolo Muani a più di 50 milioni ma se pensiamo che Piccoli e Lucca sono stati pagati 30 e 40 milioni, beh capisco il PSG che ne chiede almeno 60.

Detto questo da noi gli scorsi mesi ha giocato bene e qualora la Juve decidesse di acquistarlo sarei comunque felice".

Mecca, restando in tema Juventus ma analizzando la situazione di Dusan Vlahovic ha poi aggiunto: "Dopo averlo fischiato fino al suo ingresso, adesso la maggior parte dei tifosi vuole tenere Vlahovic. Mai vista una tifoseria più emotiva e irrazionale di quella juventina".

Scendendo nel merito di quanto scritto da Mecca, molti tifosi della vecchia signora starebbero cambiando idea sul centravanti serbo dopo le prestazioni fornite dallo stesso nelle ultime uscite del club piemontese. Vlahovic infatti è reduce da 3 partite consecutive in cui ha trovato la via della rete e se le prime due erano state segnate in amichevoli di poco conto, l'ultima ha avuto un peso specifico enorme, in quanto realizzata nella delicata gara di esordio vinta per 2 a 0 contro il Parma.

Juventus, i tifosi rispondono a Mecca: '70 milioni per uno che non risolve le partite non li spenderei'

Le parole scritte da Mecca, specie quelle dedicate a Kolo Muani, hanno acceso la discussione fra i suoi sostenitori: "70 milioni per uno che non risolve le partite? Il francese vanta la bellezza di 9 gol in Ligue 1 nella sua prima stagione, numeri che non giustificano quella cifra. Ha mostrato limiti sotto porta e una certa discontinuità. Saranno ennesimi soldi sprecati" scrive un utente su X. Un altro sottolinea: "Il problema attaccante va risolto (Dusan ora o tra 12 mesi andrà via). Meglio pensarci adesso che c’è disponibile un centravanti forte che hai avuto la possibilità di testare prima di spendere 60 milioni.

Così abbatti l’eventualità di sbagliare l’ennesimo investimento pesante".

Infine un terzo evidenzia: "La valutazione sbagliata del PSG non deve condizionare la nostra. Lo tengono ai margini se lo vogliono dare alle nostre condizioni è bene altrimenti che Kolo si trovasse un'altra squadra e noi prendiamo un 20enne a basso costo di prospettiva".