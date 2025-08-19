Secondo quanto riferito ai microfoni del canale Twitch Juventibus dal giornalista Luca Momblano, i contatti fra la Juventus e l'entourage di Edon Zhegrova sarebbero estremamente avanzati, tanto che l'esterno del Lille ora starebbe attendendo solamente il trasferimento a titolo definitivo nel club bianconero. Per Momblano, quindi, il dg Damien Comolli avrebbe bruciato la concorrenza del Marsiglia di Roberto De Zerbi.

Juventus, Momblano: 'I contatti fra il club bianconero ed Edon Zhegrova sono molto ma molto avanzati'

Il giornalista Luca Momblano è intervenuto, come di consueto, ai microfoni della trasmissione Twitch Juventibus e parlando delle indiscrezioni di calciomercato che vorrebbero Edon Zhegrova accostato alla Vecchia Aignora ha detto: "In questi giorni è uscita la notizia di un'esplorazione da parte della Juventus con il Lille per l'esterno kosovaro.

In maniera soft, poi, alcuni esperti di mercato hanno parlato di un contatto fra la società piemontese e gli agenti del calciatore. Allo stesso tempo, risultava, però, che il Marsiglia avesse raggiunto l'accordo con Zhegrova da ormai 2 settimane e che avesse messo sul piatto 15 milioni di euro per acquisirlo, una cifra che il Lille si sarebbe detto anche disposto ad accettare. Da quello che risulta a me, invece, i contatti fra la Juve e il calciatore sono tutt'altro che soft e la situazione è molto, molto avanzata".

Momblano ha proseguito: "Sostanzialmente, la Juventus ha strappato il si a Zhegrova in faccia al Marsiglia, mettiamola in questi termini. Ovviamente il club bianconero chiede al calciatore di avere pazienza, perché non c'é l'accordo finale con il Lille.

Detto questo, secondo me Comolli potrebbe tranquillamente provare il sorpasso sulla rivale transalpina e uso il termine sorpasso in quanto Zhegrova aveva dato il suo consenso a raggiungere la formazione di Roberto De Zerbi. C'è stato, quindi, un cambio di orientamento del calciatore che, oramai, aspetta soltanto la Juventus e il Marsiglia, di conseguenza, rischia concretamente di perdere il classe '99 definitivamente".

Juventus, i tifosi si dividono su Zhegrova: 'Troppi infortuni, spero non venga'

La notizia rivelata da Momblano ha diviso la platea dei suoi followers: "Il problema non è il si del giocatore, ci mancherebbe che preferiva il Marsiglia, il problema sono i soldi" scrive un utente su Youtube.

Un altro, poi, sottolinea: "Sinceramente spero non arrivi...prezzo a parte, troppi infortuni e visti i nostri trascorsi, già mi vengono i brividi". Una preoccupazione condivisa anche da un terzo utente:" Come si può prendere un giocatore fragile che l'anno scorso ha saltato 270 giorni e sembra ancora avere problemi?".