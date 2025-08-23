Secondo quanto riportato su YouTube dal giornalista Alfredo Pedullà, le recenti dichiarazioni del presidente del Lille, Letang, sulla permanenza in Francia di Edon Zhegrova, farebbero parte di una strategia mirata a spingere la Juventus a uscire allo scoperto per l'esterno e presentare un’offerta economica significativa.

Juventus, Pedullà: 'Le parole del presidente del Lille su Zhegrova sono una tattica'

"Voglio fare un chiarimento rispetto alle recenti dichiarazioni del presidente del Lille su Zhegrova: è tutta tattica", queste sono le parole usate da Alfredo Pedullà nel suo ultimo video su YouTube.

Il giornalista, restando sull'esterno attenzionato in queste settimane dalla Juventus, ha poi detto: "Perché il calciatore non ha rinnovato il contratto con la società francese e quindi aspetta che Comolli vada all'assalto dell'esterno, nel momento in cui avrà trovato evidentemente una soluzione a Nico Gonzalez. Questa è la chiave per vedere dei movimenti in casa Juventus e ormai lo si è capito come hanno deciso di impostare così la sessione di rafforzamento estiva che stiamo vivendo. Uno entra solo se un altro esce e a volte abbiamo visto che neanche basta, perché, ad esempio, in mediana sono stati ceduti due calciatori, ma Tudor sta ancora aspettando il rinforzo necessario".

Pedullà ha proseguito: "Ovviamente, quando parlo di calciatore in entrata nella zona di centrocampo mi riferisco a Matt O'Riley, che attualmente si trova ancora a Brighton.

Evidentemente vogliono aspettare il weekend per tirare definitivamente le somme e per fare mercato a partire da lunedì fino al primo settembre, il giorno in cui in Italia, dalle 20, non si potranno fare più operazioni. In merito a questo, sta circolando sui quotidiani il nome di Openda, che io ho fatto diversi giorni fa, ma che rappresenta un'alternativa solo nel caso in cui Kolo Muani non dovesse tornare dal PSG. Il francese resta la precedenza, anche per accontentare un attaccante che ha messo la Juventus in prima linea, rifiutando il corteggiamento di altri club. Bisognerà capire cosa avrà intenzione di fare il PSG, che da un po' di giorni sta alzando le richieste sul bomber classe '98".

Juventus, a cosa fa riferimento Pedullà

Le parole di Pedullà arrivano dopo la conferenza stampa andata in scena venerdì scorso e che ha visto protagonisti il tecnico del Lille Genesio e il presidente del club Olivier Letang. Quest'ultimo ha detto di Zhegrova: "Sono amico di Comolli e mi sono sentito spesso con lui da quando è arrivato in Italia. Qualche settimana fa, abbiamo parlato di Zhegrova, ma a oggi non ho ricevuto alcuna offerta ufficiale. Posso affermare che il calciatore resterà con noi questa stagione. Zhegrova ha buone possibilità di restare al Lille in questa stagione. Dopodiché, non so cosa potrà succedere da qui al 1° settembre".