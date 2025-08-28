Secondo quanto riferito dal giornalista Alfredo Pedullà su Youtube, alla Juventus starebbero pensando all'acquisizione di Edon Zhegrova del Lille a prescindere dalla cessione di Nico Gonzalez. Questo perché il kosovaro è in uscita dal club francese e costerebbe relativamente poco vista la sua situazione contrattuale.

Juventus, Pedullà: 'Alla Continassa stanno pensando di comprare Zhegrova a prescindere da Nico Gonzalez'

Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube dando le ultime novità di giornata sul mercato.

Partendo dalla Juventus ha detto: "Ci sono delle situazioni da seguire ma a questo punto del mercato bisogna andare dietro solo alle cose concrete e non dietro alla fuffa e mi riferisco nello specifico al profillo di Nico Gonzalez. Per l'argentino infatti si deve creare una condizione tale da allettare seriamente la Juventus. Non escludo però, che il club bianconero possa comunque andare su Zhegrova: l'esterno del Lille è collegato proprio a Gonzalez, in quanto la sua cessione faciliterebbe l'arrivo del Kosovaro a Torino. Tuttavia, parliamo di un esterno forte e che soprattutto andrà in scadenza di contratto nel 2026. Quindi non escludo che nelle ultime battute di questa sessione estiva di rafforzamento Comolli possa decidere di procedere con l'acquisizione del classe '99 a prescindere da quello che sarà il destino di Nico Gonzalez".

Pedullà si è poi focalizzato sul Milan: "Con l'infortunio di Jashari i rossoneri torneranno sul mercato per un centrocampista e molti mi stanno chiedendo di Rabiot. La volontà della società lombarda è quella di fare investimenti che esulano dai consigli di chi lavora con Furlani e Nkunku è un discorso figlio di questo concetto. A proposito, l'attaccante francese è atteso per domani a Milano dove farà le visite e parliamo di un'operazione che nel complessivo supererà i 40 milioni di euro. Non è un attaccante ma se ad Allegri va bene così, credo che debba andare bene a tutti. Restando in tema centravanti, Jimenez è stato accostato alla Roma in uno scambio con Dovbyk ma il messicano non ha aperto ai giallorossi.

Quello che è certo però, è che da Trigoria stanno offrendo il bomber ucraino un po' a tutti, compresi i rossoneri. Vediamo come si svilupperà la vicenda negli ultimi giorni di mercato".

I tifosi rispondono a Pedullà: 'Il Milan rischia di restare fuori dalla Champions con 200 milioni di ricavi'

Le parole di Pedullà hanno acceso la discussione sul web: "La dirigenza del Milan scherza col fuoco, la squadra è scarsa e non andranno in Europa per non aver fatto, dopo 200 milioni di cessioni, i giusti investimenti" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Con tutti i soldi incassati il Milan aveva tre colpi facili e sostenibili economicamente e che davano certezze: Dodò sulla fascia, Vlahovic in attacco e Solet o Gila centrale difensivo. Stop".