Cercasi trequartista in casa Juventus. La società bianconera è molto attiva sul fronte mercato e ha l'intenzione di rinforzare ogni reparto della rosa di Tudor, in particolare la trequarti. La Vecchia Signora starebbe valutando la pista Edon Zhegrova, esterno kosovaro in forza al Lille già monitorato nella precedente sessione di mercato.

Possibile sondaggio per Zhegrova

Con 12 partite disputate e 4 gol nella passata stagione per il classe '99 che non è riuscito da dare continuità visti diversi infortuni. Nonostante qualche acciacco, le sue qualità non si discutono: è forte nell'uno contro uno, bravo tecnicamente e molto duttile, vista la sua capacità di ricoprire il ruolo di trequartista, ma anche di esterno e seconda punta.

Il suo profilo è stato accostato alla Juventus già nei mesi scorsi. Ad ora non si può parlare di una reale trattativa con il Lille, ma di un gradimento da parte dei bianconeri per il 26enne che vorrebbe provare una nuova esperienza in un top team europeo e cimentarsi con la Champions League.

Resta da capire se il club bianconero deciderà di affondare il colpo vista la valutazione del cartellino fissata attorno ai 30 milioni di euro. Un aspetto che potrebbe favorire la trattativa è la scadenza del suo contratto nel 2026.

Oltre a Zhegrova, la Vecchia Signora non ha mollato Jadon Sancho che resta un obiettivo anche della Roma. I bianconeri devono pareggiare l'offerta di 23 milioni di euro da parte del club giallorosso, cifra che però la Juve non può investire viste le difficoltà nel piazzare alcuni calciatori fuori dal progetto come Nico Gonzalez e Dusan Vlahovic.

Arthur ad un passo dal Gremio

La Juventus è pronta a piazzare una cessione. Infatti, Artur Melo è vicinissimo a lasciare Torino. Dopo le stagioni in prestito al Liverpool e al Girona, il centrocampista brasiliano è pronto a ritornare in patria, con il Gremio che è in forte pressing per lui. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, la trattativa tra le due società sarebbe in fase avanzata con il club brasiliano che sarebbe pronto ad acquistare il 29enne a titolo definitivo per una cifra vicina ai 7-8 milioni di euro che si avvicina alla richiesta di 10 da parte della Vecchia Signora.

Se Arthur è destinato a partire, resta in bilico il futuro di Fabio Miretti. Il centrocampista classe 2003 ha riportato un problema muscolare che lo terrà fuori circa un mese.

Ciò ha rallentato la trattativa con il Napoli di Antonio Conte, che ha deciso di virare su altri obiettivo. Per questo la partenza di Miretti in bianconero non è più così scontata e Tudor che potrebbe utilizzarlo in diverse posizioni come mediano e trequartista.