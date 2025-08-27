Secondo quanto riferito su X dall'opinionista Fabio Bergomi, la Juventus avrebbe già raggiunto un accordo economico per un contratto quadriennale con Edon Zhegrova, esterno sinistro kosovaro, con passaporto albanese, dato in uscita dal Lille.

Juventus, Fabio Bergomi: 'Zhegrova ha già raggiunto l'accordo con la Juventus per 2,5 milioni di euro'

La Juventus sta cercando di assestare un grande colpo sull'esterno sinistro e, secondo quanto riferito dall'opinionista Fabio Bergomi su X, i bianconeri avrebbero sostanzialmente già trovato il profilo giusto: "Zhegrova sta per arrivare in Serie A.

Ha appena preso il passaporto albanese in quanto, in base ad alcune regole, con il passaporto albanese in Serie A non vieni considerato extracomunitario. Ha già raggiunto l’accordo con la Juve per 2,5 milioni bonus compresi per un contratto di 4 più 1".

Una notizia, quella rivelata da Bergomi, che sta trovando sempre più conferme nella giornata di oggi, ma che rappresenta solo la prima parte di un'operazione molto più complessa. Perché per concludere la trattativa con il Lille per Zhegrova alla Juventus mancherebbero sostanzialmente due step: il primo, cedere Nico González. L'attaccante argentino non è un profilo facile da piazzare, in quanto reduce da un'annata non positiva, ma comunque dal valore di mercato alto, circa 25 milioni di euro.

L'Atletico Madrid si sarebbe palesato per lui, ma senza affondare il colpo, o meglio, senza mettere sul tavolo una proposta davvero convincente. Il Cholo Simeone vorrebbe González in prestito e con diritto di riscatto, mentre Comolli pretenderebbe di inserire nel contratto una clausola per farlo partire a titolo definitivo. Solo una volta ceduto l'ex Fiorentina, la Juventus avrebbe spazio salariale e liquidità per andare a trattare con il Lille per Zhegrova. Il presidente del club francese Olivier Létang valuterebbe il suo esterno 20 milioni di euro, mentre la Vecchia Signora sarebbe disposta a metterne sul tavolo circa 18. Una distanza esigua che i due club potrebbero colmare senza troppe difficoltà.

Juventus, che ruolo avrebbe nel club bianconero Zhegrova e il possibile dualismo con Yildiz

La Juventus starebbe cercando di chiudere la trattativa per Zhegrova, andando così potenzialmente ad aggiungere in rosa un esterno offensivo che fa del dribbling e della velocità le proprie armi principali. Sotto l'aspetto tattico, il kosovaro partirebbe dalla sinistra, la posizione che attualmente viene occupata da Kenan Yildiz. Il turco, punto fermo del club e figura dalla quale la Juve vuole ripartire, è per tutti il titolare inamovibile. Di conseguenza Zhegrova arriverebbe alla Continassa per fare la panchina al numero 10 e subentragli a partita in corso o per farlo rifiatare.